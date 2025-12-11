Kauf auf Pump: Klassischer Kredit spart bis zu 568 Euro gegenüber Alternativen

Wien (OTS) -

Wer für Weihnachtsgeschenke oder größere Anschaffungen auf Ratenzahlung setzt, sollte genau hinschauen: Die Vielfalt an Kreditangeboten wächst und damit auch die Zahl an Lockangeboten, die am Schluss mehr kosten als es zunächst scheint. Ein klassischer Konsumkredit bei der Bank ist darum auch weiterhin deutlich günstiger als viele alternative Finanzierungsformen. Diesen gibt es bei durchschnittlicher bis guter Bonität derzeit schon mit rund 8-10 % effektivem Jahreszins. Bei Klarna, Händlerfinanzierungen oder Kreditkarten liegen diese Kosten oft zwischen 13 und 21 % p.a. – das kann bei 3.000 Euro über drei Jahre bis zu 568 Euro Mehrkosten bedeuten.

Warum ein Konsumkredit oft die bessere Wahl ist

„Viele unterschätzen die zusätzlichen Kosten, die durch höhere Sollzinssätze entstehen. Wer einfach blind auf ‚akzeptieren‘ klickt, zahlt oft drauf“, warnt Manuel Wukovits, Experte für Bankprodukte bei durchblicker. „Derzeit bietet ein Konsumkredit in der Regel nicht nur niedrigere Zinssätze, sondern auch mehr Transparenz und Flexibilität als die Alternativen“, so Wukovits weiter. So stehen etwa die Zinskosten bei Konsumkrediten von Anfang an fest und sind klar ersichtlich. Anders ist es bei vielen 0%-Finanzierungen von Händlern, bei denen nach einer anfänglichen Phase mit 0 % Zinsen später umso höhere Sollzinsen anfallen. Der klassische Konsumkredit ist auch nicht an einen bestimmten Zweck gebunden. Dadurch verringert man das Risiko, durch viele kleine Kredite auf verschiedenen Plattformen den Überblick zu verlieren und schließlich in Zahlungsverzug zu geraten.

durchblicker empfiehlt:

Bei kurzfristigen Finanzierungen unter 2.000 Euro : Eine Kontoüberziehung kann kurzfristig die günstigste Option sein (aktuell nur bis zu 6,8 % p.a.). Ein dauerhaftes Minus am Konto kann jedoch der Bonität nachhaltig schaden. Die Zinssätze sind in der Regel variabel und damit für größere Summen über einen längeren Zeitraum nicht praktikabel. Wer hingegen die Gesamtsumme zuverlässig innerhalb eines Jahres oder sogar noch schneller zurückzahlen kann, fährt mit einer 0%-Händlerfinanzierung am besten und zahlt am Ende gar keine Zinsen.

Bei Finanzierungen ab 2.000 Euro: Bei größeren Summen sind Konsumkredite gegenüber anderen Alternativen klar zu bevorzugen: Sie bieten bessere Konditionen, freie Verwendung und planbare Raten. Banken bieten zudem bei guter Bonität auch bessere Konditionen an und sind oft flexibler bei der Stundung oder Umschuldung als alternative Anbieter. Bei Alternativen muss hingegen bei Zahlungsproblemen mit hohen Verzugszinsen (zusätzlich 4 % p.a.) sowie Inkassogebühren gerechnet werden.

Vergleich schützt vor Mehrkosten

„Wir raten dazu, Angebote für Finanzierungen in jedem Fall vor Abschluss zu vergleichen, um unnötige Mehrkosten zu vermeiden“, betont Wukovits. Auf Vergleichsplattformen wie durchblicker.at können Konsument:innen mit wenigen Klicks die aktuellen Konditionen verschiedener Banken gegenüberstellen – inklusive Zinssätze, Laufzeiten und Gesamtkosten. So lässt sich schnell erkennen, wo die günstigsten Optionen liegen und wie unnötige Mehrkosten verhindert werden können.

