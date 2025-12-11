- 11.12.2025, 08:25:32
KORREKTUR: Pressekonferenz mit Wirtschaftsminister Hattmannsdorfer und EU-Handelskommissar Maroš Šefčovič am 11.12.2025
Änderung des Veranstaltungsortes
Die Pressekonferenz von Wirtschaftsminister Hattmannsdorfer und EU-Handelskommissar Maroš Šefčovič findet heute im Pressezentrum des BMWET im 5. Stock des Regierungsgebäudes 1010 Wien statt.
Bitte nützen Sie den Zugang bei Tor 2 “Sozialministerium”
Wir bitten unbedingt um vorherige Anmeldung via E-Mail unter presseabteilung@bmwet.gv.at
Datum: 11.12.2025, 13:00 Uhr
Art: Pressetermine
Ort: Bundesministerium für Wirtschaft, Energie und Tourismus; Pressezentrum des BMWET; 5. Stock; Zugang über Tor 2 "Sozialministerium"
Stubenring 1
1010 Wien
Österreich
Rückfragen & Kontakt
Bundesministerium für Wirtschaft, Energie und Tourismus
presseabteilung@bmwet.gv.at
