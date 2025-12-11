BOKU-Podcast Planet Shapers, Folge 11: Klimakommunikation – zwischen Angst und Aufbruch

Wien (OTS) -

Wissenschaft liefert das beste Werkzeug, um die Welt zu verstehen – doch beim Thema Klima stößt sie auf viel Emotionen und Widerstände. Die öffentliche Debatte driftet zunehmend von wissenschaftlichen Fakten ab. Warum wird die Kluft zwischen dem, was wir wissen und dem, was wir tun, immer größer? Warum zwei Schritte nach vorne – und vier zurück?

In der elften Folge des BOKU-Podcasts Planet Shapers sprechen wir darüber, warum Klimathemen polarisieren, über blinde Flecken zwischen Wissenschaft, Politik und Öffentlichkeit - und darüber, wie gute Kommunikation Orientierung, Vertrauen und Aufbruchstimmung schaffen kann. Erstmals wurde diese Folge live vor Publikum aufgezeichnet – und sie ist nun auch als Video verfügbar,

auf YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=HwuiyL_FaCk

sowie auf Spotify:

https://open.spotify.com/episode/3ByLWjIXE7fEmRKfCuK78D?si=Pe523jECRRGgwXWdhD75qQ .

Auf der Podcast-Bühne zu Gast

Reinhard Steurer, Klimapolitikforscher

Daniel Ennöckl, Umweltrechtsexperte

Verena Mischitz, Wissenschafts- und Klimajournalistin

Die Hosts Astrid Kleber und Bernhard Vosicky diskutieren mit ihnen, welche politischen, rechtlichen und medialen Instrumente es jetzt braucht, um Klimaziele tatsächlich umzusetzen.

Im Zentrum stehen Fragen wie

Warum gelingt es der internationalen wie nationalen Politik so schwer, bei Klimazielen an einem Strang zu ziehen?

Wenn Klimaschutz volkswirtschaftlich sinnvoll ist – weshalb hält sich das Narrativ vom „teuren Klimaschutz“?

Was können Journalist*innen Desinformation entgegensetzen, ohne selbst in Polarisierungsfallen zu geraten?

Wo stößt Umweltrecht an seine Grenzen, wenn Mehrheiten oder Stimmungslagen kippen?

Und wie steht es um unser Recht auf Zukunft?