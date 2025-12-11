- 11.12.2025, 08:03:32
Termine am 11. Dezember in der Rathauskorrespondenz
- 11.00 Uhr, PK der Grünen Wien zum Thema „Wiener Budget: Roter Vorschlaghammer trifft die Mitte der Bevölkerung“ mit u.a. nicht amtsführender Stadträtin Judith Pühringer und nicht amtsführendem Stadtrat Peter Kraus (1., Salon Mezzanin, Volksgartenstraße 5/2)
- 11.00 Uhr, PK der FPÖ Wien zum Thema „Wiener Voranschlag 2026 – die Stadt steht kurz vor der Pleite“ mit nicht amtsführendem Stadtrat Dominik Nepp und nicht amtsführender Stadträtin Ulrike Nittmann (1., FPÖ-Wien Landtagsklub, Rathaus Eingang Felderstraße, Stiege 4, 2. Stock, Zimmer 452)
- 16.30 Uhr, Sitzung der Bezirksvertretung Währing (18., Martinstraße 100, Festsaal des Amtshauses)
- 17.00 Uhr, Sitzung der Bezirksvertretung Liesing (23., Haus der Begegnung Liesing, Perchtoldsdorfer Straße 1)
