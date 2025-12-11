Feminismus für alle!

WIEN (OTS) -

Die Welt um uns herum kann nur gestalten, wer sie auch versteht. Dafür gehen wir jeden Weg. Einer davon führt Barbara Blaha, Leiterin des Momentum Instituts, auf die Kleinkunst-Bühne. Ihr Polit-Entertainment-Abend ist ein Fakten-Feuerwerk für Feminist:innen und alle, die es noch werden wollen. Die rund einstündige Veranstaltung wurde in Steyr von MOMENT.AT für OKTO aufgezeichnet.



Von 15. Oktober bis 17. Dezember 2025 zeigt OKTO jeden Mittwochabend insgesamt fünf Dokus, zwei Reportagen und vier Bühnen-Abende von MOMENT.AT. OKTO sendet linear, im Livestream auf www.okto.tv und auf JOYN. Die Sendungen sind nach der Ausstrahlung dauerhaft in der Oktothek auf www.okto.tv verfügbar. MOMENT.AT ist unabhängiger Journalismus mit Haltung, den man auch unterstützen kann: www.moment.at/jetzt.