Neu sanierte Stationen: Drei Highlights in der Klinik Landstraße

Die Klinik Landstraße wird fit für die Zukunft gemacht – und das in rasantem Tempo. So wurden kürzlich drei wichtige Etappenziele erreicht. Je eine Station der Neurochirurgie und 1. Medizinischen Abteilung, sowie die Dermatologische Ambulanz erstrahlen in neuem Glanz. „Diese jüngsten Meilensteine zeigen, dass der Wiener Gesundheitsverbund mit dem größten Modernisierungsprojekt seiner Geschichte auf einem gutem Weg ist. Die sehr zentral gelegene Klinik Landstraße mit ihren Spezialgebieten, zu denen auch die Dermatologie gehört, ist ein essenzieller Baustein für eine exzellente Versorgung der Wiener Bevölkerung“, sagt Herwig Wetzlinger, Generaldirektorin-Stellvertreter des Wiener Gesundheitsverbundes.

Mitarbeiter*innen als Teil des Planungsprozesses

Die Mitarbeiter*innen und Patient*innen finden in der Neurochirurgie, der 1. Medizinischen Abteilung (mit Diabetologie, Endokrinologie und Nephrologie) und der Dermatologischen Ambulanz nun also ein hochmodernes Umfeld vor. „Alles ist neu, es ist hell und freundlich“, erzählt etwa Claudia Fritz, Stationsleitung Pflege Neurochirurgie. Dass die vor Ort tätigen Personen in den Planungsprozess einbezogen wurden, wertet das Endergebnis zusätzlich auf. Das reicht von den eingesetzten Farben und Designs bis hin zur Einrichtung.

In Sachen funktioneller und technischer Ausstattung lassen die neu sanierten Bereiche jedenfalls keine Wünsche offen. Eine kluge Raumaufteilung und Raumnutzung sorgen für optimierte Arbeitsplätze, verbesserte Arbeitsabläufe und nicht zuletzt mehr Komfort für Patient*innen. „Im Gang wurden Nischen geschaffen, die echt praktisch sind“, nennt Pfleger Dominik Hruska von der 1. Medizinischen Abteilung ein kleines Detail, das aber große Wirkung hat. Auch hier wurde der Stauraum an moderne Anforderungen und Bedürfnisse angepasst. So finden etwa Laptop-Wägen Platz, die somit schnell und jederzeit zur Verfügung stehen.

Patient*innen profitieren: Kühldecke, Glockensystem und Monitoring

In der Dermatologischen Ambulanz profitieren Patient*innen neben der topmodernen Ausstattung auch von einer neu eigebauten Kühldecke und einem dementsprechend guten Raumklima. In den Stationen sind nun liebevoll gestaltete Ein- bis Dreibettzimmern die Norm. Ein verbessertes Glockensystem und Monitoring ermöglichen dort zudem ein noch schnelleres Eingreifen in Notsituationen. Ein weiteres Highlight: Die Anzahl der Sanitärmöglichkeiten wurde erhöht.

Alle genannten Sanierungsarbeiten fanden bei laufendem Klinikbetrieb statt und konnten dank hervorragender Planung und logistischer Meisterleistung pünktlich abgeschlossen werden. So dauerten die Baumaßnahmen in den beiden Stationen nur je rund acht Monate. Acht die Dermatologische Ambulanz konnte nach nicht einmal einem Jahr wieder an ihren angestammten Platz zurückkehren.

Umbau im laufenden Betrieb

„Der Umbau im laufenden Betrieb ist eine große Herausforderung und erfordert enorme Expertise. Wir können diese bereitstellen und das Modernisierungsprojekt dementsprechend planmäßig vorantreiben“, sagt Michael Lischent, Geschäftsführer der Projektentwicklungs- und Baumanagement GmbH, welche sämtliche Modernisierungsprojekte für den Wiener Gesundheitsverbund verantwortet.

Insgesamt wurden in der Klinik Landstraße bereits 12 von 17 geplanten Stationen saniert. Ebenso fertiggestellt sind neben der Dermatologischen Ambulanz auch die Ambulanzen für Urologie, Logopädie und Pneumologie sowie zwei OP-Räume. Alle weiteren Modernisierungsmaßnahmen, wie etwa der Bau der neuen Erstversorgungsambulanz, deren Spatenstich im Frühjahr erfolgt, werden wie geplant bis 2027 durchgeführt.