KI-Stimme im Parlament: Abgeordneter Klaus Fürlinger zählt zu den weltweit ersten Nutzern

Wien (OTS) - 

Der Nationalratsabgeordnete Klaus Fürlinger wird am Donnerstag als einer der ersten Parlamentarier weltweit eine Rede mithilfe einer KI-generierten Stimme halten.

Technisch umgesetzt wurde dies von Dipl.-Ing. Martin Morandell (Smart in Life) und unterstützt vom Zero Project, einer global tätigen, in Wien ansässigen Initiative zur Verbreitung inklusiver Innovationen. Der Einsatz der KI-Stimme zeigt, wie Technologien Menschen dabei unterstützen können, aktiv am politischen Leben teilzunehmen.

Die Zusammenarbeit zwischen Klaus Fürlinger, Smart in Life und Zero Project nahm ihren Anstoß bei der Auftaktveranstaltung zur jährlichen Zero Project Conference im März 2025, bei der unter anderem ein KI-Avatar im Parlament vorgestellt wurde. Die nächste Zero Project Veranstaltung im Parlament findet am 17. Februar 2026 statt. In Zusammenarbeit mit Abgeordneten aller Parteien werden dort erneut wegweisende Innovationen für die Inklusion von Menschen mit Behinderungen präsentiert.


Mehr zum Thema: zeroproject.org/KI-Avatare

Rückfragen & Kontakt

Judith Hermetter (Zero Project)
E-Mail: press@zeroproject.org

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NEF

