FPÖ – Royer: „ÖVP-Verrat an unseren Bauern: Mercosur-Gift-Pakt droht heimische Landwirtschaft zu vernichten!“

Wien (OTS) -

In den nächsten Tagen soll in Brüssel über das umstrittene Mercosur-Abkommen abgestimmt werden. Der stellvertretende FPÖ-Landwirtschaftssprecher NAbg. Albert Royer warnte in diesem Zusammenhang vor einem historischen Verrat der ÖVP an den heimischen Bauern. Die Anzeichen würden sich verdichten, dass die schwarz-rot-pinke Verlierer-Koalition bereit sei, die österreichische Landwirtschaft zu opfern.

Für Royer sei das Taktieren der ÖVP ein durchschaubares und unwürdiges Schauspiel: „Die ÖVP eiert seit Monaten herum und versteckt sich hinter alten Beschlüssen, in der Hoffnung, dass Brüssel die Drecksarbeit für sie erledigt. Doch jetzt, wo Österreichs Stimme plötzlich das Zünglein an der Waage ist, muss die Bauernpartei Farbe bekennen. Es ist zu befürchten, dass sie am Ende umfällt und unseren Bauern eine ‚schöne Bescherung‘ in Form von südamerikanischem Hormonfleisch unter den Weihnachtsbaum legt. Das wäre der endgültige Ausverkauf unserer hohen Produktionsstandards und der Ruin für tausende Familienbetriebe!“

Das Mercosur-Abkommen hänge wie ein „Damoklesschwert“ über der heimischen Landwirtschaft, so Royer weiter – und die ÖVP betreibe ein doppeltes Spiel. „Man kann nicht sonntags die Regionalität predigen und unter der Woche die Tore für Billigst-Importe aus Ländern öffnen, die auf unsere Umwelt-, Tier- und Sozialstandards pfeifen. Dieser Pakt dient einzig und allein dazu, ein paar mehr Autos nach Südamerika zu verkaufen, während unsere Bauern mit einer Flut an minderwertigen Produkten überschwemmt werden. Das ist ein Frontalangriff auf unsere Versorgungssicherheit und Lebensmittelqualität“, kritisierte Royer.

Sollte dieses „Worst-Case-Szenario“ eintreten, sei eine lückenlose und verpflichtende Herkunftskennzeichnung das absolute Minimum an Schutz. „Wenn dieser Gift-Pakt kommt, brauchen wir die Herkunftskennzeichnung wie einen Bissen Brot. Ohne sie wird es für unsere Landwirtschaft zappenduster. SPÖ und NEOS sind in der Koalition mundtot gemacht, die ÖVP ist ein Wackelkandidat – nur die FPÖ ist und bleibt der verlässliche Schutzschild für unsere Bauern. Wir fordern von der Regierung ein klares und unmissverständliches Nein zu diesem Vernichtungs-Pakt!“, erklärte Royer abschließend.