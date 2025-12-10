Schindler startet Aufzug- und Fahrtreppentraining für Kinder

Wien (OTS) -

An einem Vormittag lernen Kinder unter Anleitung erfahrener Servicetechnikerinnen und Servicetechniker, wie sie Aufzüge und Fahrtreppen sicher und stressfrei nutzen. In praktischen Übungen wird vermittelt, wo Gefahrenquellen liegen – und wie schon ein wenig Aufmerksamkeit dabei hilft, Stolpern und Stürze zu vermeiden.

„ Kinder im Kindergarten sind gerade bei Ausflügen oft abgelenkt und plaudern angeregt miteinander. Nicht alle sind im Benützen von Fahrtreppen und Aufzügen routiniert – und wenn eine Gruppe unterwegs ist, fehlt manchmal die Konzentration, ein paar einfache Hinweise zu beachten. Unsere Servicetechnikerinnen und Servicetechniker nehmen sich in unserer Unternehmenszentrale am Wienerberg ganz bewusst einen Vormittag Zeit, um sichere Mobilität in der Stadt zu schulen – und alle Beteiligten haben Spaß dabei “, sagt Janine Schwabe-Häder, Geschäftsführerin Schindler Österreich.

Warum Sicherheitstraining gerade für die Kleinsten so wichtig ist

Kinder bewegen sich anders als Erwachsene: Sie sind kleiner, ihr Gleichgewichtssinn entwickelt sich noch, sie handeln oft spontaner – und lassen sich in Gruppen leicht ablenken. Gleichzeitig treffen sie auf Technik, die zwar verlässlich funktioniert, aber keine Rücksicht auf Unachtsamkeit nehmen kann. Schon wenige Regeln – richtiges Aufstellen, festes Stehen, Abstand halten, Handlauf nutzen – machen in der Praxis den entscheidenden Unterschied.

Häufigste Unfallarten und Unfallursachen bei Kindern

Im Training wird besonders auf typische Situationen eingegangen, in denen Kinder gefährdet sind.

Auf Fahrtreppen – typische Unfallarten

Stolpern beim Auf- oder Absteigen (Timing und Schrittgeschwindigkeit passen nicht zur Bewegung der Fahrtreppe)

Stürze durch Unsicherheit, Angst oder Ablenkung (Umdrehen, Schubsen in der Gruppe, zu spätes Reagieren)

Einklemm- und Quetschgefahr (z. B. offene Schnürsenkel, lange Schals, zu nah am Rand; Gegenstände werden falsch abgestellt)

Häufige Ursachen: ungeübter Umgang, Gruppendynamik („alle gleichzeitig“), falsches Stehen, fehlender Kontakt zum Handlauf sowie die Unterschätzung der technischen Kraft und der kontinuierlichen Bewegung.

In Aufzügen – typische Unfallarten

Stolpern oder Anstoßen beim Ein- und Aussteigen (Hektik, Gedränge, ungenauer Blick nach vorne)

Finger- und Handverletzungen an Türen (Neugier, „noch schnell rein“, Vorbeugen in den Türbereich)

Unsicheres Verhalten im Aufzug (Herumlaufen, Drücken/Lehnen, zu nah an der Tür stehen)

Häufige Ursachen: Ungeduld, zu geringer Abstand zur Tür, fehlende Begleitung bzw. unklare Gruppenregeln („wer geht wann“) und Unsicherheit in ungewohnten Situationen.

Sicherheit spielerisch lernen – Unfälle vermeiden

Das Training am Wienerberg verbindet Einschulung, Praxis und Wiederholung in kompakter Form. Nach Welcome und Kennenlernen stehen Sicherheitsregeln und richtiges Verhalten in der Gruppe am Programm. Anschließend geht es zur Praxis auf der Fahrtreppe in den Vienna Twin Towers und danach zum Aufzugstraining bei Schindler Österreich. Nach einer Pause mit Jause und Lunch endet der Trainingsvormittag mit dem „Aufzug- & Fahrtreppenführerschein“ und einem Malbuch als Abschluss.

Durchgeführt wird das Training unter anderem von den beiden Organisatorinnen Petra Samer-Leitner, Havana Acar (beide Schindler Talent & Development) sowie den Schindler-Servicetechnikern Patrick Karner (Fahrtreppe) und Patrick Zenk (Aufzug). Eine Trainingsgruppe umfasst typischerweise zehn Kinder plus zwei Pädagoginnen.

Begeisterung bei ersten Gruppen – weitere Termine geplant

„ Wir wollen einen Beitrag zur Fahrsicherheit der jüngsten Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer leisten und die Unfallprävention im urbanen Alltag stärken. Das Training soll nicht nur Wissen vermitteln, sondern Sicherheit als Routine etablieren: Kinder sollen Gefahren erkennen, richtig reagieren und mit Freude mobil sein “, sagt Janine Schwabe-Häder.

Bereits Gruppen aus zwei Kindergärten haben das spielerische Aufzug- und Fahrtreppentraining am Wienerberg absolviert. Aufgrund der positiven Rückmeldungen sind weitere Trainings in Planung.