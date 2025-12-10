ÖVP Frauen: Gleichstellung endet nicht beim Aufsichtsrat. Quoten schaffen mehr Fairness und zeitgemäße Führungsgremien

Wien (OTS) -

Die ÖVP Frauen begrüßen die Umsetzung der EU-Richtlinie „Women on Boards“ sowie die Vorlage des neuen Gesellschaftsrechtlichen Leitungspositionengesetzes (GesLeiPoG). Damit setzt Österreich einen weiteren wichtigen Schritt hin zu zeitgemäßer, gleichberechtigter und diverser Führung in der Wirtschaft.

Juliane Bogner-Strauß, Bundesleiterin der ÖVP Frauen, unterstreicht die Bedeutung des Schritts:

„Mit der 40-Prozent-Quote von Frauen in Aufsichtsräten gehen wir einen entscheidenden Schritt für mehr Gleichstellung im Wirtschaftsleben. Frauen gehören in die Führungsetagen unserer Unternehmen, und zwar auf Augenhöhe. Die neue Regelung sorgt für klare, transparente Rahmenbedingungen und stärkt sowohl die Gleichstellung als auch den wirtschaftlichen Erfolg. Vielfalt in den Entscheidungsgremien ist kein ‚Nice to have‘, sondern ein klarer Standortvorteil für Unternehmen und damit für Österreich.“

Bereits das Gleichstellungsgesetz von Frauen und Männern im Aufsichtsrat (GFMA-G) hat seit 2018 spürbare Fortschritte ermöglicht: Der Frauenanteil in den Aufsichtsräten börsennotierter Unternehmen liegt heute bei rund 32 Prozent (Stand Februar 2025). Mit dem neuen Gesetz wird der Anspruch nun erhöht und die europäische Richtlinie EU 2022/2381 („Women on Boards“) konsequent umgesetzt. Künftig müssen beide Geschlechter in Aufsichtsräten börsennotierter Unternehmen mindestens 40 Prozent erreichen. Durch klare Sanktionen wie den „leeren Sessel“ wird eine wirksame Einhaltung sichergestellt.

Abschließend betont die Bundesleiterin Bogner-Strauß: „Dieses Gesetz ist ein starkes Signal an alle Frauen in Österreich: Eure Kompetenz wird gebraucht, Euer Beitrag zählt! Wir schaffen jetzt die strukturellen Voraussetzungen, damit Frauen gleichberechtigt in wirtschaftliche Verantwortung kommen und damit unsere Unternehmen und unser Land noch erfolgreicher werden.“