„Die IT-Tag” macht die Vielfältigkeit der IT-Welt sichtbar

Wien (OTS) -

Am 9. Dezember 2025 besuchten 260 Role Models aus der IT österreichweit 90 Schulen und gestalteten inspirierende Workshops in über 200 Schulklassen.

Der „die IT-Tag“ verfolgte auch heuer ein klares Ziel: junge Menschen, insbesondere Mädchen, für die IT zu begeistern, Stereotypen aufzubrechen, Barrieren abzubauen und weibliche Vorbilder sichtbar zu machen. Weiters setzt die Initiative ein starkes Zeichen dafür, dass die digitale Zukunft allen offensteht und, dass Mädchen und junge Frauen darin eine zentrale Rolle spielen.

Der Tag stand ganz im Zeichen des Dialogs: Expertinnen aus unterschiedlichsten IT-Fachbereichen tauschten sich mit Schüler*:innen der 3. und 4. Klassen von AHS und MS aus, berichteten von ihren persönlichen Berufswegen und räumten mit Vorurteilen gegenüber der IT auf. Die Jugendlichen erhielten praxisnahe Einblicke und entdeckten, wie vielfältig und kreativ die IT-Welt sein kann.

Stephanie Jakoubi, Initiatorin von SheDigital und Teil der Geschäftsleitung von SBA Research, hebt die Wirkungskraft des Formats hervor: „ Dass wir heuer mehr als 4.000 Schüler*innen erreichen konnten, zeigt deutlich, wie wichtig es ist, Role Models direkt in die Schulen zu bringen. Unsere Mission ist es, die Vielfalt der IT sichtbar zu machen und insbesondere den Mädchen Mut zu machen. ”

Wiener Gemeinderätin Marina Hanke betont die Bedeutung frühzeitiger Inspiration: „ Jedes Mädchen, das heute IT für sich entdeckt, kann morgen die digitale Welt von Grund auf verändern. Wir müssen ihnen dafür nur den Raum geben. “

Sandra Heissenberger, Stellvertreterin des CIO der Stadt Wien und Schirmherrin von SheDigital, unterstreicht den Zukunftscharakter: „Die IT bietet jungen Menschen Zukunft, Sicherheit und unzählige Entwicklungsmöglichkeiten. Genau das soll dieser Tag vermitteln.“

Auch Sabine Seidler, Universitätsprofessorin an der TU Wien und MINT-Beauftragte der Stadt Wien, sieht im „die IT-Tag“ einen wichtigen Beitrag zur Entstigmatisierung technischer Berufe: „ Der ‚die IT-Tag‘ räumt mit dem Klischee auf, dass IT-Berufe nur für „Nerds“ sind und zeigt Schülerinnen, wie eine von ihnen mitgestaltete benutzerfreundliche, inklusive und innovative digitale Zukunft aussehen kann. “

Von der praktischen Perspektive spricht Eveline Kasik von MA01 Wien Digital: „Ich möchte zeigen, wie kreativ, kollaborativ und sinnstiftend IT-Jobs sein können. Viele Mädchen wissen gar nicht, dass ihre Talente genau hier gebraucht werden.“

In Unterstützung durch SBA Research, SAP, Octenticity, die Stadt Wien, UIV Urban Innovation Vienna und DigitalCity.Wien.



Über SheDigital

SheDigital ist ein Zusammenschluss von über 73 IT-Frauennetzwerken und Initiativen mit dem gemeinsamen Ziel, mehr Mädchen und Frauen für IT zu begeistern und zu fördern. Gemeinsam setzen sie sich dafür ein, dass Frauen in der IT sichtbar werden, Zugang zu Chancen erhalten und in ihrer Entwicklung gestärkt werden – von der Schule bis zur Führungsrolle. Weitere Informationen und Fotos finden Sie auf unserer Website.