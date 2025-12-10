FPÖ – Schnedlitz: „Demokratie-Monitor ist schallende Ohrfeige für die Systemparteien!“

Wien (OTS) -

Als „verheerendes Zeugnis“ und „Misstrauensvotum des Volkes“ für die amtierende Verlierer-Koalition aus ÖVP, SPÖ und NEOS bezeichnete heute FPÖ-Generalsekretär NAbg. Michael Schnedlitz die Ergebnisse des aktuellen „Demokratie-Monitors“. Der dramatische Absturz des Vertrauens in das politische System von 64 auf nur noch 35 Prozent sei die direkte Folge einer Politik, die an den Interessen der eigenen Bevölkerung vorbeigehe.

„Diese Zahlen sind keine Überraschung, sondern die logische Konsequenz einer Politik dieser Regierung, die sich gegen das eigene Volk richtet. Die Menschen haben es satt, von einer abgehobenen Polit-Elite regiert zu werden, die sich mehr um Gender-Sternchen und EU-Vorgaben kümmert als um die leeren Geldbörsen der hart arbeitenden Österreicher. Der Demokratie-Monitor ist die Quittung für das Totalversagen der Systemparteien“, so Schnedlitz. Die Studie belege, was die FPÖ seit Jahren anprangere: Die Kluft zwischen der Politik der Einheitspartei und der Lebensrealität der Menschen werde immer größer.

Besonders alarmierend sei für den FPÖ-Generalsekretär, dass die Hauptsorgen der Bevölkerung – Teuerung, Armut und Zuwanderung – von der Regierung völlig ignoriert würden. „Die Studie beweist schwarz auf weiß, was wir seit Monaten predigen: Die Regierung hat die Kontrolle über die Teuerung komplett verloren und lässt unsere Leute im Stich. Während Familien beim Lebensmitteleinkauf sparen müssen, verschenkt diese Regierung Milliarden für die Asylindustrie, fragwürdige Auslandsprojekte und linke Vereine. Das ist ein Verrat an der eigenen Bevölkerung, die spürt, dass sie nur noch die Zeche für das Versagen der Regierung zahlen soll!“

Für Schnedlitz sei das Ergebnis eine klare Bestätigung des freiheitlichen Kurses. „Die Österreicher sind nicht politikverdrossen, sie sind systemverdrossen! Sie haben das Vertrauen in jene Parteien verloren, die sie über Jahre hinweg belogen und im Stich gelassen haben. Der wachsende Zuspruch für uns Freiheitliche und unseren Bundesparteiobmann Herbert Kickl zeigt, dass die Menschen eine ehrliche, patriotische und soziale Politik wollen. Wir sind die Einzigen, die die Sorgen der Bürger ernst nehmen und den Mut haben, dieses kaputte System aufzuräumen. Dieses Ergebnis ist ein Weckruf, aber wir wissen, dass die Verlierer-Koalition ihn wieder ignorieren wird. Ihre Realitätsverweigerung ist grenzenlos. Für uns ist es ein klarer Auftrag: Wir werden der Stimme des Volkes weiterhin Gehör verschaffen und dafür kämpfen, dass Österreich wieder ein Land wird, in dem die eigene Bevölkerung an erster Stelle steht – und das geht nur mit einem Volkskanzler Herbert Kickl!“