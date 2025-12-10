Tourismus begrüßt neues Registrierkassenpaket: Mehr Praxisnähe, weniger Bürokratie

Wien (OTS) -

Susanne Kraus-Winkler, Obfrau der Bundessparte Tourismus und Freizeitwirtschaft in der Wirtschaftskammer Österreich, begrüßt das heute im Nationalrat beschlossene Registrierkassenpaket als wichtigen Schritt hin zu mehr Praxisnähe, Rechtssicherheit und Entlastung für die heimischen Betriebe. „Im Durchschnitt verbringen Unternehmen rund 9 Stunden pro Woche mit administrativen Aufgaben. Zeit, die sie dringend für die Betreuung ihrer Gäste benötigen würden“, so Kraus-Winkler.

Das Paket enthält zentrale Maßnahmen, die insbesondere kleine und mittlere Unternehmen aus Tourismus und Freizeitwirtschaft spürbar entlasten:

Neu: Option auf digitale Belege

Künftig können Belege auch digital ausgestellt werden. Damit gilt die Belegerteilungspflicht ebenso als erfüllt wie bei einem Papierbeleg. Die Nutzung ist freiwillig, das Recht auf einen gedruckten Beleg bleibt uneingeschränkt bestehen. Die Regelung tritt mit 1. Oktober 2026 in Kraft und bringt keinen zusätzlichen administrativen Aufwand für die Betriebe.

Dauerhafte Verankerung der 15-Warengruppenregelung für kleinere Registrierkassen

Ab 1. Jänner 2026 wird die 15-Warengruppenregelung unbefristet festgeschrieben. Damit werden verlässliche Rahmenbedingungen geschaffen und der administrative Aufwand nachhaltig reduziert.