NEOS: Finger weg von Europa, Finger weg von Österreich, falsche Patrioten!

Hoyos: „Die Österreicherinnen und Österreicher haben 1995 in einer Volksabstimmung klargemacht, dass sie in einem gemeinsamen, freien und starken Europa leben wollen.“

„Wir lassen unser Land weder an Russland ausliefern noch aus der EU herauslösen – von niemandem“, sagt NEOS-Generalsekretär Douglas Hoyos. „Die Österreicherinnen und Österreicher haben 1995 in einer Volksabstimmung klargemacht, dass sie in einem gemeinsamen, freien und starken Europa leben wollen. Das haben die falschen Patrioten von der FPÖ, die in Wahrheit nicht Österreichs Interessen vertreten, sondern die Interessen von Putin und Trump, ebenso zu respektieren wie Moskau und Washington.“

Autoritäre Kräfte würden mittlerweile ganz offen aussprechen, was ihr Ziel ist, so Hoyos: „Sie wollen Europa zerstören, Europa spalten. Umso wichtiger wäre es, dass jetzt alle für ein selbstbewusstes und geeintes Europa einstehen und sich daran beteiligen, dass wir die Freiheit in Österreich und Europa verteidigen. Das tun wir NEOS mit einer aktiven Außenpolitik, die Österreichs Rolle als Teil der EU in der Welt stärkt. Die FPÖ und ihre Verbündeten in ganz Europa stellen sich stattdessen auf die Seite jener, die Europa - und damit Österreich - schwächen wollen. Neutralität predigen, aber vor Putin auf die Knie fallen; Patriotismus schreien, aber sich an Russland ketten; von Souveränität reden, aber schweigen, wenn sie in Frage gestellt wird - das geht sich nicht aus.“

