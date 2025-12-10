  • 10.12.2025, 15:06:02
Gran Ballo Italiano 2026 offiziell präsentiert

Prominente Gäste aus Medien, Kultur und Wirtschaft nahmen an der Präsentation des Gran Ballo Italiano 2026 in der Italienischen Botschaft Wien teil.

Wien (OTS) - 

Der Ball wurde heute in der Italienischen Botschaft Wien vorgestellt und findet am 29. Mai 2026 im Palais Niederösterreich statt. Er verbindet italienische Kultur, Musik und Lebensfreude mit Wiener Balltradition. Der Ball steht unter dem Ehrenschutz von Bundeskanzler Christian Stocker und LH Johanna Mikl-Leitner.
Organisiert wird er von Valeria Foglar-Deinhardstein, Luigi Barbaro Jr., Mauro Maloberti und Lidia Campanale. Highlights: Aperitivo, Eröffnung, Musikacts, Walzer, Showperformances und eine Italo Disco Night. Das offizielle Poster stammt von der italienischen Künstlerin Lucia Riccielli. Unter den Gästen der PK: Thomas Schäfer-Elmayer, Roberta Manganelli, Angelo Conte (Moncler), Vertreterinnen von Kurier, Falstaff, Vanity Magazine und Leadersnet.
Benefizpartner: Licht ins Dunkel. Tickets (ab Ꞓ 149 inkl. Aperitivo) sind ab sofort online erhältlich. Alle weiteren Informationen und Pressematerial finden sich im Presselink anbei.

Gran Ballo Italiano 2026

