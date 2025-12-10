5 Jahre eXplore!: Eine der größten privaten Forschungsinitiativen Österreichs zieht erfolgreiche Zwischenbilanz

Wien (OTS) -

Mit einem vielfältig besetzten Publikum aus Wissenschaft, Wirtschaft und Studierenden hat die Forschungsinitiative eXplore! vergangene Woche an der Wirtschaftsuniversität Wien ihr fünfjähriges Bestehen gefeiert. Die eXplore! Night 2025 bot den Rahmen für eine umfassende Zwischenbilanz der ersten Hälfte der zehnjährigen Förderperiode und stellte zugleich die Weichen für die kommenden Jahre. Die Initiative, 2020 gemeinsam von der B&C Privatstiftung und Michael Tojner ins Leben gerufen, zählt mit einem Fördervolumen von elf Millionen Euro zu den bedeutendsten privaten Forschungsprogrammen im österreichischen Hochschulsektor.

Leistungsschau der ersten fünf Jahre

Eröffnet wurde der Abend im Festsaal des Learning Centers von WU-Rektor Rupert Sausgruber sowie den Repräsentant:innen der Fördergeber, Donia Lasinger (B&C Privatstiftung) und Michael Tojner. In ihren Statements unterstrichen sie den Anspruch, Wissenschaft und Wirtschaft stärker miteinander zu verknüpfen und damit Innovation und unternehmerisches Denken am Standort Österreich nachhaltig zu fördern. Unter Moderation von Kristina Inhof wurden anschließend die zentralen Meilensteine der ersten Förderperiode präsentiert.

Seit ihrer Gründung hat eXplore! elf Forschungsprojekte mit insgesamt 36 Wissenschafter:innen ermöglicht und eine Vielzahl an wissenschaftlichen wie praxisorientierten Ergebnissen hervorgebracht. Dazu zählen mehr als hundert Publikationen und Konferenzbeiträge, über dreihundert Abschlussarbeiten, ein stark erweitertes Lehrangebot sowie mehr als 1.200 Studierende, die aktiv an eXplore!-Formaten, wie etwa der Business Case Challenge teilgenommen haben.

Mitinitiator Michael Tojner betonte zu Beginn des Abends die Relevanz dieses Brückenschlags: „Mit eXplore! wollten wir von Anfang an Mut machen, Neues für Österreichs Wirtschaft zu unternehmen. Die zahlreichen Unternehmenskooperationen, Business Cases und praxisrelevanten Studien belegen, wie stark die Initiative in den vergangenen fünf Jahren zur Vernetzung zwischen Universität und Wirtschaft beigetragen hat.“

Starke Unterstützung der WU Wien

Aus Sicht der Wirtschaftsuniversität Wien ist eXplore! ein bedeutender Motor für die Weiterentwicklung der universitären Entrepreneurship-Forschung. WU-Rektor Rupert Sausgruber hob in seiner Ansprache hervor, wie wichtig unternehmerische Talente für die Zukunft Österreichs sind. „Ohne unternehmerische Talente kann es keinen Erfolg für den Wirtschaftsstandort Österreich geben. Initiativen wie eXplore! setzen hier wichtige Impulse, die wir als Universität aktiv unterstützen“, so Sausgruber. Die Kooperation mit der Initiative zeigt, dass forschungsbasierte Erkenntnisse durch praxisnahe Formate deutlich stärker in Unternehmen und Gesellschaft wirken können.

B&C Privatstiftung: Forschungsinitiative als strategischer Hebel für Unternehmertum

Für die B&C Privatstiftung bildet eXplore! einen zentralen Bestandteil ihres Engagements zur Stärkung des österreichischen Unternehmertums. Mitinitiator Dr. Wolfgang Hofer unterstrich im Rahmen der Jubiläumsveranstaltung die Bedeutung des Programms: „Die ersten fünf Jahre haben gezeigt, wie vielfältig die Wirkung von eXplore! ist – von Spitzenforschung über Ausbildung bis hin zu konkreten Impulsen für Unternehmen. Für die kommenden Jahre wünschen wir uns, dass die Initiative weiterhin dort ansetzt, wo sie besonders stark ist: an der Schnittstelle zwischen wissenschaftlicher Exzellenz und wirtschaftlicher Praxis.“

Zukunftsthemen im Fokus der zweiten Förderperiode

Mit Blick auf die kommenden fünf Jahre richtet eXplore! den Fokus auf Themenfelder, die Österreichs Wettbewerbsfähigkeit maßgeblich beeinflussen werden. Dazu zählen unter anderem Disruption und Deglobalisierung, Female Entrepreneurship, KI und Unternehmertum, IndustrialTech-Spinoffs sowie nachhaltiges Wachstum. Die Initiative will damit vor allem jene Zukunftsthemen adressieren, die in Forschung, Gesellschaft und Unternehmen gleichermaßen relevant sind.

Einen inhaltlichen Höhepunkt des Abends bildete die Keynote der renommierten Ökonomin Claudia Steinwender von der LMU München. Unter dem Titel Innovation and Economic Growth in a Globalized World beleuchtete sie internationale Entwicklungen der Innovationspolitik und zeigte auf, wie eng wirtschaftliches Wachstum mit wissenschaftlichem Fortschritt verknüpft ist. Ihre Impulse boten einen Ausgangspunkt für die anschließende Diskussion und das Networking im Festsaal der WU Wien.



Weitere Impressionen (Fotos zum Download) finden sich hier.



Über eXplore!

eXplore! ist eine unabhängige Förderinitiative mit dem Ziel, Unternehmer- und Forschergeist durch die Unterstützung von praxisrelevanten Forschungsprojekten in den Themenfeldern Entrepreneurship & Innovation, Internationalisierung & Wachstum und Wirtschaftsstandort näher zusammen zu bringen. Zentraler Gedanke von eXplore! ist eine engere Verzahnung von heimischer Spitzenforschung und Österreichs Wirtschaft, mit der im Rahmen vielfältiger Projekte und Aktivitäten ein Brückenschlag zwischen Theorie und Praxis zur Förderung des Wirtschaftsstandorts gelingen soll. Die Initiative ist darauf angelegt, über zehn Jahre für den Wirtschaftsstandort wissenschaftlich relevante Forschungen zu begleiten. Derzeit werden 11 verschiedene Projekte an vier universitären Instituten mit 36 Forschenden gefördert.