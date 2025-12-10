Nur die Glasfaser bringt das schnellste Internet nach Hause

Wien (OTS) -

Woher kommt bloß das Internet her...? Was auf den ersten Blick trivial klingt, hat einen sehr handfesten, geschäftsrelevanten Hintergrund. Allein die Glasfaser ist die entscheidende Schlüsselinfrastruktur für schnelle Datenübertragung. Der Erfolg der Glasfaser ist unübersehbar – der Ausbau der Lichtwellenleiter schreitet in ganz Österreich voran. Besonders im ländlichen Raum steigen die Glasfaseranschlüsse deutlich stärker als in den Städten, ein klarer Effekt der gezielten Förderung durch die Länder.

Kupferleitung: Die Technik von gestern

Die langsame „xDSL-Technologie“, bei der Daten über alte Kupferleitungen übertragen werden, nimmt deutlich ab. In Oberösterreich ist diese Entwicklung besonders ausgeprägt: In den letzten fünf Jahren sanken die xDSL-Anschlüsse von knapp 130.000 auf unter 90.000. Gleichzeitig wuchsen die echten Glasfaseranschlüsse (FTTH) von etwa 10.000 auf über 70.000. Die Zahl der Nutzer von Telekabel DOCSIS blieb nahezu konstant. „Der Rückzug der alten Kupferanschlüsse ist nicht mehr aufzuhalten – sie werden früher oder später im Museum der Technologiegeschichte landen. Die Glasfaser dagegen ist längst auf der Überholspur“, freut sich DI Dr. Igor Brusic, Präsident der Open Fiber Austria.

