  • 10.12.2025, 14:50:33
  • /
  • OTS0171

Nur die Glasfaser bringt das schnellste Internet nach Hause

Wien (OTS) - 

Woher kommt bloß das Internet her...? Was auf den ersten Blick trivial klingt, hat einen sehr handfesten, geschäftsrelevanten Hintergrund. Allein die Glasfaser ist die entscheidende Schlüsselinfrastruktur für schnelle Datenübertragung. Der Erfolg der Glasfaser ist unübersehbar – der Ausbau der Lichtwellenleiter schreitet in ganz Österreich voran. Besonders im ländlichen Raum steigen die Glasfaseranschlüsse deutlich stärker als in den Städten, ein klarer Effekt der gezielten Förderung durch die Länder.

Kupferleitung: Die Technik von gestern

Die langsame „xDSL-Technologie“, bei der Daten über alte Kupferleitungen übertragen werden, nimmt deutlich ab. In Oberösterreich ist diese Entwicklung besonders ausgeprägt: In den letzten fünf Jahren sanken die xDSL-Anschlüsse von knapp 130.000 auf unter 90.000. Gleichzeitig wuchsen die echten Glasfaseranschlüsse (FTTH) von etwa 10.000 auf über 70.000. Die Zahl der Nutzer von Telekabel DOCSIS blieb nahezu konstant. „Der Rückzug der alten Kupferanschlüsse ist nicht mehr aufzuhalten – sie werden früher oder später im Museum der Technologiegeschichte landen. Die Glasfaser dagegen ist längst auf der Überholspur“, freut sich DI Dr. Igor Brusic, Präsident der Open Fiber Austria.

Weitere Informationen und Pressematerial

Weitere Informationen und Pressematerial

Rückfragen & Kontakt

comm:unications
Sabine Pöhacker, MSc.
Telefon: 0131514110
E-Mail: presse@communications.co.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | COM

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright