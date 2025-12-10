Hernalser Jugend als Expert*innen ihrer Gesundheit bei WiG-Jugendgesundheitskonferenz

Wien (OTS) -

Jugendliche aktiv mitwirken lassen und ihre Gesundheitskompetenz stärken, das steht im Mittelpunkt der Jugendgesundheitskonferenz der Wiener Gesundheitsförderung – WiG, die kürzlich mit rund 170 jungen Teilnehmer*innen im Hernalser Gymnasium GRG 17 stattfand. „Jugendliche sind Expert*innen ihrer eigenen Gesundheit, denn sie wissen am besten, was ihnen guttut. Bei der Jugendgesundheitskonferenz können Jugendliche mitgestalten, zugleich lernen wir Erwachsene dadurch ihre Bedürfnisse und Lebensrealitäten besser kennen“, so Dennis Beck, Geschäftsführer der Wiener Gesundheitsförderung – WiG. Die Jugendgesundheitskonferenz bekommt auch vom Hernalser Bezirksvorsteher Peter Jagsch volle Unterstützung: „Jugendliche können sich hier aktiv und kreativ mit dem Thema Gesundheit auseinandersetzen. Dadurch werden sie gesundheitskompetenter und genau das ist der Schlüssel zu einem selbstbestimmten Leben.“

Ein gesunder Alltag aus Jugendperspektive

Bereits Monate vor der Jugendgesundheitskonferenz haben die Jugendlichen der beteiligten Schulen und Einrichtungen aus dem 17. Bezirk mit der Vorbereitung begonnen und die für sie relevanten Gesundheitsthemen ausgearbeitet. Von Umweltschutz, Mülltrennung, Gesundheitsratespiele, Mobbingprävention, Handynutzung, Wasserverkostung, körperlicher Fitness bis hin zum gesunden Schlaf - die Bandbreite an Themen war groß und machte deutlich, wie unterschiedlich und facettenreich Gesundheit ist. Vor allem die seelische Gesundheit spielte in den Beiträgen der Jugendlichen eine zentrale Rolle. Mit einem Judo-Workshop, einer Rap-Performance sowie Ernährungs- und Wissensstationen bot die Jugendgesundheitskonferenz in Hernals ein abwechslungsreiches Programm, das die teilnehmenden Jugendlichen interessiert ausprobierten.

Über das Projekt

Die Jugendgesundheitskonferenz ist das Wiener Modell für partizipative Jugendgesundheitsförderung und ein Projekt der Wiener Gesundheitsförderung – WiG, mit deren Umsetzung in den Bezirken das Institut für Frauen- und Männergesundheit / FEM und queraum. kultur- und sozialforschung beauftragt sind. Das Projekt wird aus den Vorsorgemitteln der Bundesgesundheitsagentur finanziert. Mehr Infos auf wig.or.at/jugendgesundheitskonferenz