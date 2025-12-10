FPÖ – Thau: Freiheitliche Initiative sorgt für Entlastung - NoVA-Befreiung für Feuerwehren im Nationalrat beschlossen!

Wien (OTS) -

„Wir haben es geschafft! Nach intensiven Gesprächen und großem Einsatz auf allen Ebenen ist nun offiziell, dass die automatische NoVA-Befreiung beim Ankauf von Feuerwehrfahrzeugen kommt. Damit entfällt künftig die umständliche Vorfinanzierung und Rückvergütung der Normverbrauchsabgabe“, so NAbg. Harald Thau, Feuerwehrtechniker und Ehrenamtssprecher der FPÖ.

Die Umsetzung soll bis spätestens Jänner 2027 abgeschlossen sein. „Wir werden weiterhin genau darauf achten, dass dieser Zeitplan eingehalten wird und dass die Entlastung für die Feuerwehren so umgesetzt wird, wie es zugesagt wurde. Unsere Feuerwehren brauchen eine Lösung, die nicht nur beschlossen, sondern auch verlässlich realisiert wird“, so Thau, der auch die politische Dimension des Erfolgs hervorhebt: „Es ist besonders erfreulich, dass wir durch unsere Initiative erreicht haben, dass auch die anderen Parteien bei diesem Thema eingelenkt haben. Unser Einsatz hat den Weg für diese wichtige Entlastung frei gemacht.“

Die automatische NoVA-Befreiung zeige deutlich, dass die Freiheitlichen die Anliegen der Feuerwehren ernst nehmen und konkrete Verbesserungen erfolgreich umsetzen. „Im konkreten Fall der NoVA-Befreiung bedeutet das weniger Bürokratie, eine einfachere Beschaffung und stärkere Feuerwehren - und das erhöht letztlich die Sicherheit für die gesamte Bevölkerung.“, so FPÖ-Ehrenamtssprecher NAbg. Harald Thau abschließend.