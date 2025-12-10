Fernwärme für Hietzing: Baustart im Bereich Maxingstraße / Tiergarten Schönbrunn

Wien (OTS) -

Die Wiener Netze errichten im Auftrag von Wien Energie eine Fernwärmeleitung im Bereich Maxingstraße/Tiergarten Schönbrunn im 13. Wiener Gemeindebezirk. Die Leitung wird vom Montecuccoliplatz, über die Volkgasse, die Hanselmayergasse in Richtung der Maxingstraße sowie entlang der Maxingstraße bis zur Trauttmansdorffgasse führen.

Mitte Jänner 2026 beginnen die Baustellenvorbereitungen. Die Bauarbeiten starten Anfang Februar 2026 und werden planmäßig Ende September 2026 abgeschlossen. Gebaut wird in mehreren Bauabschnitten. Im Zuge der Errichtung der Fernwärmeleitung wird auch die im selben Bereich verlaufende Wasserleitung erneuert sowie nach Abschluss der Arbeiten der Straßenbelag saniert. Alle Arbeiten werden durch den Baustellenkoordinator der Stadt Wien untereinander abgestimmt, um die vorübergehenden Beeinträchtigungen für die Anrainer*innen so gering wie möglich zu halten.

Für die Dauer der Bauarbeiten haben Anrainer*innen weiterhin eine Zufahrtsmöglichkeit – eine Fahrspur wird während der gesamten Baustellendauer für die Anrainer*innen befahrbar bleiben, wenn es auch zeitweise zu kurzen Wartezeiten kommen kann. Während der Bauarbeiten können die Buslinien im direkten Bereich der Baustelle nicht fahren und werden lokal umgeleitet. Genauere Infos zu den Öffi-Maßnahmen werden rechtzeitig vorab von den Wiener Linien kommuniziert.

Für weiterführende Informationen stehen die Wiener Netze unter info@wienernetze.at und unter der Telefonnummer 050 128-10100 gerne zur Verfügung. Im ersten Quartal 2026 wird im Rahmen einer Bürger*innen-Veranstaltung über alle Bauarbeiten im Detail informiert.

Fernwärme: Klimaschonende und sichere Wärmealternative

Das Wiener Fernwärmenetz ist mit 1.300 Kilometer Netzlänge eines der bestausgebauten Netze Europas. Durch seine starken Verbindungsleitungen in der ganzen Stadt kann die Versorgung selbst bei Störfällen im Regelfall rasch wieder hergestellt werden, indem so zu sagen "Umleitungen" im Netz genutzt werden können.

Das Fernwärmenetz besteht aus Primär- und Sekundärleitungen. Die Primärleitungen sind für den Transport von rund 145 Grad Celsius heißem Wasser verantwortlich und verteilen das Wasser von den Erzeugungsanlagen wie überregionale Schnellstraßen in der Stadt. Von diesem Netz wird die Wärme über sogenannte „Gebietsumformer“, vergleichbar mit "Autobahnabfahrten", in die lokalen Leitungen, sogenannte Sekundärleitungen, in die Wiener Grätzln transportiert.

Die Wärme wird in unterschiedlichen Erzeugungsanlagen produziert - von den Kraftwerken und Müllverbrennungsanlagen bis zu Abwärmenutzung in der Industrie. Die gesamte Wärme kommt gesammelt in das große Verbundnetz und wird an die Kund*innen verteilt.

Die Fernwärme ist eine klimaschonende und sichere Alternative für die Wärmeversorgung der Wiener*innen.