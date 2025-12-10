KV-Abschluss Binnenschifffahrt bringt Inflationsabgeltung für Großteil der Beschäftigten

Wien (OTS) -

Die Gewerkschaft vida konnte bei den Kollektivvertragsverhandlungen für den Großteil der Beschäftigten in der Binnenschifffahrt eine Abgeltung der Inflation auf die KV-Löhne erreichen. Damit wurde sichergestellt, dass auch die niedrigsten Einkommensgruppen die Inflation voll abgegolten bekommen. Der neue Kollektivvertrag (KV) gilt ab 1.1.2026; seine Laufzeit beträgt ein Jahr. „Die Verhandlungen haben in einer konstruktiven Atmosphäre stattgefunden und konnten bereits in der ersten Runde abgeschlossen werden“, sagt Thomas Graner, Verhandlungsleiter für die Gewerkschaft vida und Betriebsratsvorsitzender der DDSG.

Im Detail hat der KV-Abschluss eine Lohnerhöhung für alle Beschäftigten in der Personenschifffahrt um 3,3 Prozent ergeben – das liegt knapp über der rollierenden Inflation. Zusätzlich konnte ein Ersatzruhetag bei Sonntagsarbeit für Schalterpersonal im Ticketverkauf vereinbart werden.

Die niedrigsten Lohngruppen (Decksmänner, Matrosen) in der Frachtschifffahrt erhalten mit 3,2 Prozent mehr Lohn exakt die rollierende Inflation abgegolten. Höhere Dienstgrade bis zu Kapitän:innen erhalten eine Lohnerhöhung von 2,5 Prozent.

Bei den Lehrlingseinkommen wird die Inflation ebenfalls in voller Höhe abgegolten. Je nach Lehrjahr gibt es obendrauf noch monatlich 60 Euro im ersten, 40 Euro im zweiten sowie jeweils 30 Euro im dritten und vierten Lehrjahr. Das entspricht beispielsweise im ersten Lehrjahr einer Steigerung von 11,5 Prozent.

„Im Durchschnitt über alle Gehaltsgruppen in der Personen- und Frachtschifffahrt inklusive Lehrlingseinkommen entspricht das einer Erhöhung von 3,5 Prozent“, rechnet Daniel Liebhart, Vorsitzender des Fachbereichs Luft- und Schiffverkehr in der Gewerkschaft vida, vor.

„Darüber hinaus möchte ich Kapitän Thomas Graner für seine langjährige Tätigkeit als KV-Verhandler für die Binnenschifffahrt und Betriebsrat bei der DDSG danken“, würdigt Liebhart Graner. Graner legt sein Amt als Betriebsrat mit dem Abschluss der Verhandlungen zurück und wird sich in den wohlverdienten Ruhestand verabschieden. Die Gewerkschaft vida wünscht ihm dafür alles Gute.