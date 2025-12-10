Das OeMAG-Jahr 2025

Wien|Bregenz (OTS) -

Die OeMAG Abwicklungsstelle für Ökostrom AG hat ihre Rolle als stabilisierender Faktor am österreichischen Strommarkt in den vergangenen Monaten weiter gestärkt. In einem Umfeld hoher Volatilität und anhaltender Transformationsdynamik wurde die OeMAG zunehmend als „sicherer Hafen“ wahrgenommen. Die starke Nachfrage nach Einschätzungen der Vorstandsmitglieder Dr. Horst Brandlmaier, MBA, und MMag. Gerhard Röthlin unterstreicht die Bedeutung der OeMAG im Bereich der erneuerbaren Energien. Auftritte auf Tagungen und Fachveranstaltungen sowie regelmäßige Keynotes verdeutlichen den hohen Stellenwert ihrer Expertise.

Vor mehr als vier Jahren wurde die Marktpreisbilanzgruppe eingeführt. Diese sichert eine geregelte Abnahme für kleine und mittleren Anlagen begrenzt auf weniger als 500 kW mit der gesetzlichen Sicherheit, dass sie nicht einseitig – von der OeMAG – gekündigt werden können. Mittlerweile verzeichnet die OeMAG mehr als 160.000 einspeisende PV-Anlagen.

Wesentliche Impulse für Investitionen setzt auch der 2025 regulatorisch verankerte Made-in-Europe-Bonus, der europäische Wertschöpfung gezielt stärkt. „Die hohe Inanspruchnahme des Bonus zeigt, dass die Herkunft der Produkte zunehmend in Investitionsentscheidungen einfließen“, erklärt Vorstandsmitglied MMag. Gerhard Röthlin. „Beim dritten PV-Fördercall sehen wir einen klaren Anstieg an Anträgen. Das bestätigt die Bedeutung verlässlicher Förderinstrumente für erneuerbare Energieträger“, ergänzt Dr. Horst Brandlmaier, MBA.

Auf der Webseite eag-abwicklungsstelle.at sind alle veröffentlichten Ausschreibungen und angekündigten Fördertermine zu finden. Als EAG-Abwicklungsstelle agiert die OeMAG nicht nur als Dienstleisterin sondern als zentrale Stütze für eine Energiezukunft ohne fossile Brennstoffe. Ihre Aufgaben reichen von der Förderabwicklung Strom für Photovoltaik-, Wind-, Wasserkraftanlagen sowie Biomasse- und Biogasanlagen bis hin zur Förderung für erneuerbare Gase.

Damit die eingereichten Anträge effizient und zeitnah bearbeitet werden können, braucht es jedoch ein verlässliches, eingespieltes Team. Dies setzt stabile, gesetzliche Rahmenbedingungen und Planungssicherheit in der Branche voraus. Wir als OeMAG setzen alles daran, genau diese Stabilität zu unterstützen und eine reibungslose Abwicklung sicherzustellen.

Abschließend danken wir allen Stakeholdern sowie Kundinnen und Kunden für die konstruktive Zusammenarbeit – und freuen uns auf ein erfolgreiches Jahr 2026 im Zeichen der erneuerbaren Energie!