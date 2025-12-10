Wirtschaftsbund setzt umfassende Entlastung und Digitalisierung bei Registrierkassa durch

Wien (OTS) -

„Gut Ding braucht Weile und selten hat dieses Sprichwort so gut gepasst wie heute. Aber das Registrierkassenpaket, das wir heute vorlegen, zeigt klar: Es hat sich gelohnt. Aus drei Punkten im Regierungsprogramm wurde ein umfassendes Entlastungs- und Modernisierungspaket geschnürt, das deutlich über das ursprünglich vorgesehene hinausgeht. Mit der kräftigen Anhebung der Kalte-Hände-Regelung auf 45.000 Euro, der Entfristung der 15-Warengruppen-Regel und dem optionalen digitalen Beleg ab 2026 schaffen wir Entbürokratisierung, Planungssicherheit und einen echten Digitalisierungsschub für die Wirtschaft“, sagt Wirtschaftsbund-Generalsekretär und ÖVP-Wirtschaftssprecher Kurt Egger.

„Dieses Paket zeigt: Wir hören zu. Wir entlasten die Kleinsten, indem wir ihnen mit der neuen Umsatzgrenze wieder Luft zum Atmen geben. Wir sorgen für verlässliche Rahmenbedingungen, indem wir wichtige Erleichterungen ins Dauerrecht überführen. Und wir öffnen mit dem digitalen Beleg den Weg in eine zeitgemäße, unaufgeregte und praxisnahe Digitalisierung. Ohne Zwang, aber mit klaren Vorteilen für alle, die modernisieren wollen. Damit stärken wir die Betriebe im Alltag und leisten zugleich einen wichtigen Beitrag zur Modernisierung des Wirtschaftsstandorts“, so Egger abschließend.