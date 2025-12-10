Marchetti: „Volkspartei sorgt mit Abbau bürokratischer Hürden für Aufschwung“

Wien (OTS) -

„Die Volkspartei sorgt mit dem Abbau bürokratischer Hürden für den Aufschwung. Tag für Tag wandern in Österreich tausende Papierbelege ungenutzt direkt von der Kassa in den Müll. Das hat nun ein Ende: Bundeskanzler Christian Stocker und die Volkspartei reformieren die Belegerteilungspflicht und führen den digitalen Beleg ein. Wirtschaftstreibende müssen Kundinnen und Kunden dann nur mehr auf Wunsch einen Papierbeleg aushändigen“, erklärt der Generalsekretär der Volkspartei, Nico Marchetti, der weiter betont: „Der digitale Beleg ist das beste Beispiel dafür, dass auch eine kleine Maßnahme große Wirkung entfalten kann, von der alle profitieren. Unternehmen werden durch den weiteren Abbau überbordender Bürokratie entlastet und sparen Kosten. Kundinnen und Kunden erhalten zusätzliche Entscheidungsfreiheit und können Rechnungen künftig bequem digital einsehen. Mit dem Ende des verpflichtenden Papierbelegs werden in Zukunft auch Tonnen an Papier reduziert – damit leisten wir einen entscheidenden Beitrag zum Umweltschutz.“

„In der ,2-1-0‘-Formel hat Bundeskanzler Christian Stocker das Ziel vorgegeben, dass das Wirtschaftswachstum in Österreich im kommenden Jahr mindestens ein Prozent betragen soll. Dafür reicht es nicht, dass nur an den großen Stellschrauben gedreht wird – es braucht auch viele kleinere Maßnahmen, zu denen auch die Einführung des digitalen Belegs zählt. Das zeigt einmal mehr: Bundeskanzler Christian Stocker und die Volkspartei arbeiten mit ganzer Kraft für die Menschen und tun das Richtige, um Österreichs Wirtschaft auf den Wachstumspfad zu führen“, so Marchetti abschließend.