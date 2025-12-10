Mit dem Weihnachtsexpress durchs Museum

Wien (OTS) -

Jedes Jahr verzaubert die Gartenbahn in der historischen Mittelhalle des Technischen Museums Wien große und kleine Besucher:innen. Anlässlich der Sonderausstellung „Im Bann der Bahn“ gibt es dieses Jahr das große Abenteuer auf kleinen Schienen ganze zehn Tage lang zu erleben. Die voll funktionsfähige Miniatureisenbahn fährt vom 20. bis 30. Dezember 2025 auf einer 200 Meter langen Strecke, die an mehreren kleinen Bahnübergängen vorbeiführt.

Neben den Fahrten mit dem Weihnachtsexpress können Familien mit Kindern thematisch passend in der Sonderausstellung beeindruckende Eisenbahnmodelle bestaunen und bei der kostenlosen Rätselrallye Spannendes aus der Welt der Eisenbahn erfahren.

Blutspende-Aktion in der Adventzeit

Ein kleines Geschenk in der Vorweihnachtszeit bekommen Erwachsene, die im Rahmen ihres TMW-Besuchs am 17. Dezember 2025 Blut spenden und mit ihrem Einsatz Gutes bewirken: In Zusammenarbeit mit dem Österreichischen Roten Kreuz kann im Jugendstilambiente im Festsaal des Museums zwischen 10 und 13 Uhr und von 14 bis 17 Uhr Blut gespendet werden. Als Dankeschön dafür erhalten die Spender:innen eine Freikarte für den nächsten Besuch im TMW.

Anmeldung: terminreservierung-wnb.blut.at/s/TMW

Weihnachten mit Drehorgelspiel und Bergwerk

Am 24. Dezember 2025 erwartet Besucher:innen von 9 bis 15 Uhr ein vielfältiges Programm: Neben den Hochspannungsvorführungen und Führungen durch das einzigartige Schaubergwerk wird die historische Drehorgel zum Leben erweckt und lässt hören, was in ihrem Inneren steckt. Kindern ab 12 Jahren wird im techLAB mit 3D-Drucker und Lasercutter aus der Last-Minute-Geschenkmisere geholfen: Hier entstehen mit digitalen Fertigungstechniken kleine Projekte, die mit nach Hause genommen werden können.

Das Programm am 24. Dezember 2025 im Überblick

Weihnachtsexpress : 9:00 bis 15:00 Uhr

Hochspannungsvorführungen : 10:00, 12:00 und 13:00 Uhr

Drehorgel : 9:45, 10:45, 12:45 und 13:45 Uhr

Familienführung „Die große Welt der kleinen Züge “: 11:00 und 12:30 Uhr

Bergwerksführung : 11:30 und 14:00 Uhr

Maker*Space techLAB: 10:00 bis 14:30 Uhr

Öffnungszeiten über die Feiertage:

24. Dezember 2025: 9:00 bis 15:00 Uhr

26. Dezember 2025 und 6. Jänner 2026: 10:00 bis 18:00 Uhr

Schließtage: 25. und 31. Dezember 2025 sowie am 1. Jänner 2026