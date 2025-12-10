  • 10.12.2025, 14:03:32
REMINDER: Morgen eröffnet die erste Humanistische Akademie Österreichs

Wien (OTS) - 

Morgen eröffnet die erste Humanistische Akademie Österreich als zentrale Plattform für wissenschaftsorientierte, säkulare und weltanschaulich neutrale Weiterbildung. Ziel ist es, Transparenz, Qualität und Sichtbarkeit humanistischer Bildungsangebote zu erhöhen und den Zugang zu Kursen, Workshops und Veranstaltungen zu erleichtern. Mittelfristig soll ein eigenständiger humanistischer Bildungsweg entstehen.

Initiator Andreas Gradert betont, dass entsprechende Angebote in Österreich bisher verstreut und institutionell unterfinanziert waren. Die Akademie soll Werte wie Autonomie, Vernunft, kritisches Denken und Menschenrechte stärken. Ein Projektteam der FH des BFI Wien schuf unter Leitung von Lorenz Kofler und Alexander Schmölz die organisatorische Basis.

Auftakt

Die Grundsatzrede hält Prof. Dr. Julian Nida-Rümelin. Grußworte kommen von Prof. Dr. Christoph Henning und Prof. Dr. Michael Lysander Fremuth. Auf dem Podium diskutieren u. a. Mag.a Shoura Zehetner-Hashemi, Prof.in Dr.in Aglaja Przyborski, DDr. Michael Schmidt-Salomon und Prof. Dr. Mag. Alexander Schmölz.

FH des BFI Wien, Wohlmutstraße 22, 1020 Wien, 17.00,
Livestream: live.humanistische-akademie.at

www.humanistische-akademie.at

