SPÖ-Seltenheim zu „Demokratie Monitor“: „Kampf gegen Teuerung hat für SPÖ höchste Priorität – Leben muss für alle leistbar sein!“

Wien (OTS) -

Laut aktuellem „Demokratie Monitor“ des Instituts Foresight ist dieTeuerung das Top-Thema der Menschen in Österreich. SPÖ-Bundesgeschäftsführer Klaus Seltenheim hält dazu fest: „Der Kampf gegen Teuerung hat für die SPÖ höchste Priorität. Wir arbeiten seit Tag 1 in der Bundesregierung mit ganzer Kraft an effektiven Maßnahmen gegen die Inflation und haben mit dem Mietpreis-Stopp, mehr Kontrollen bei irreführenden Preisangaben sowie konsequentem Vorgehen gegen Rabattbetrug wichtige Schritte gesetzt“, so Seltenheim, für den klar ist: „Wohnen, Energie und Lebensmittel müssen für alle leistbar sein. Das große Mietpaket ist ein historischer Schritt für leistbares Wohnen und verhindert, dass sich die Teuerung ungebremst auf die Wohnkosten durchschlägt. Auch den hohen Lebensmittelpreisen sagen wir den Kampf an – der unfaire ‚Österreich-Aufschlag‘ muss endlich der Vergangenheit angehören“, so Seltenheim heute, Mittwoch, gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. ****

„Für spürbare Entlastung sorgen soll auch das von der Bundesregierung vorgelegte Gesetz für günstigen Strom. Mit dem Sozialtarif wird der Strompreis für eine halbe Million Menschen auf 6 Cent gedeckelt, Energieversorger müssen sinkende Preise an die Kund*innen weitergeben und die Netzkosten werden fair verteilt“, so Seltenheim, der betont: „Damit das Gesetz am 1. Jänner 2026 in Kraft treten kann, müssen alle an einem Strang ziehen. Leistbaren Strom gibt es nur, wenn die Opposition zustimmt. Ich fordere FPÖ und Grüne auf, ihren Widerstand zu beenden und dem dringenden Bedürfnis von Bevölkerung und Betrieben nach leistbarer Energie zu entsprechen“, so Seltenheim. (Schluss) ls/bj