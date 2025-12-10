a&o Hostels akquirieren Schulz Hotels als Teil ihrer 500-Mio-Euro-Expansionsstrategie

Wien/Berlin (OTS) -

Europas größte Hostel Kette a&o übernimmt die Berliner Schulz Hotels mit aktuell 1.000 Betten. Mit der ersten M&A-Plattform-Transaktion wächst das Portfolio der Gruppe auf 45 Hostels in 30 europäischen Städten mit insgesamt rund 31.000 Betten. Die a&o Hostels profitieren von starkem Incoming-Tourismus, demografischen Impulsen und wachsender Preissensibilität. Anhaltende Marktbewegungen sorgen für weiteres Expansionspotenzial. Wachstumsprognosen von jährlich 5,8 Prozent bis 2030 sehen das Hostelsegment auf dem Weg zu einer Anlageklasse mit zunehmend institutionellem Charakter.

Neue Expansionsphase gemeinsam mit Meininger-Gründern

Hinter Schulz Hotels stehen Nizar Rokbani, Oskar Kan und Sascha Gechter, die 1999 mit der Gründung von Meininger Hotels den europäischen Hostelmarkt wegweisend beeinflusst hatten. Das Gründer-Trio wird künftig als Teil des a&o-Managements die Weiterentwicklung der Schulz-Projekte gestalten und darüber hinaus a&o beratend zur Seite stehen.

Während sich die a&o Hostels als Low Budget-Angebot besonders an Familien, Gruppen, Backpacker und Schulklassen richten, bietet Schulz im Premium-Budget Segment mehr Komfort und Design und spricht auch anspruchsvollere Business- und Individualreisende an. Neben dem bestehenden Hotel am Berliner Ostbahnhof (East Side Gallery) mit 1.000 Betten ist ein weiteres Schulz Hotel in Planung im Berliner Heide-Quartier nahe Hauptbahnhof.

Übernahme ist “Fundamentaler Schritt für a&o”

Oliver Winter, Gründer und CEO der a&o Hostels, über den Deal: „Die Akquise von Schulz ist ein fundamentaler Schritt für a&o, der unsere Fähigkeit, auf aufkommende Markttrends zu antworten, eindrücklich demonstriert. Das gemeinsame Know-how von a&o und Schulz kommt auf 100 Jahre Hostel-Expertise – perfekte Voraussetzung, neue Gästesegmente zu erschließen und noch dynamischer in Top-Lagen europäischer Metropolen zu wachsen.“ Berlin sei Heimat der erfolgreichsten europäischen Hostelkonzepte – zusammen mit den Meininger-Gründern werde weiter Hostelgeschichte geschrieben.

„Wir freuen uns, unsere Kräfte mit a&o zu bündeln und die Expansion von Schulz Hotels auf das nächste Level zu bringen," sagt Sascha Gechter, Meininger- und Schulz-Mitgründer. "Unsere Partnerschaft ist komplementär – wir teilen Werte, Zielgruppen und Ambitionen. In Einkauf, Vertrieb und Technologie entstehen enorme Synergien, von denen beide Marken profitieren werden.“

Philipp Westermann, Partner bei Proprium Capital Partners, meint "Die Akquirierung der Schulz Hotels markiert einen neuen Meilenstein für unser pan-europäisches Wachstum. Zusammen mit den Schulz-Gründern – wir kennen uns seit mehr als zehn Jahren – werden wir bezahlbares Reisen neu definieren.“

a&o Hostels wachsen weiter

Im Jahr 2000 von Oliver Winter gegründet, gehört a&o heute zu den größten Budget-Hostelketten weltweit. Im Rekordjahr 2024 verzeichnete a&o Hotels 2,8 Millionen Gäste bei 6,2 Millionen Übernachtungen. Im ersten Halbjahr 2025 verzeichnete a&o 1,4 Millionen Gäste, 3,1 Millionen Übernachtungen und eine Auslastung von 73 Prozent.

Stepstone Group und Proprium Capital Partners sind seit Ende 2023 Eigentümer von a&o. Rund 500 Millionen Euro wurden seither in die Expansion investiert, u.a. in neue Standorte in London, Brighton, Brüssel, Antwerpen und Heidelberg. 8.500 Betten kamen in den vergangenen zwei Jahren neu bzw. modernisiert hinzu. Weitere europäische Metropolen stehen auf der Wunsch-Shortlist.