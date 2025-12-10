Konzertveranstaltungen in Niederösterreich

St. Pölten (OTS) -

Heute, Mittwoch, 10. Dezember, widmen sich Thomas Gansch, Leonhard Paul, Sebastian Fuchsberger und Michael Hornek in ihrer „Weihnachts-Schlagertherapie“ ab 19.30 Uhr im Konzerthaus Weinviertel in Ziersdorf den schönsten Schlagern der 1950er- und -60er-Jahre. Nähere Informationen und Karten unter 02956/2204-16, e-mail tickets@konzerthaus-weinviertel.at und www.konzerthaus-weinviertel.at.

Von „Rudolph the Red Nosed Reindeer“ über „Winterwonderland“ und „Have Yourself a Merry Little Christmas“ bis zu traditionellen deutschsprachigen Liedern spannen Reinhard Reiskopf, Friends & Special Guests den Bogen ihres Weihnachtskonzerts heute, Mittwoch, 10., und morgen, Donnerstag, 11. Dezember, im Alten Depot in Mistelbach. Am Freitag, 12. Dezember, folgt hier ein Benefiz-Weihnachtskonzert von James Cottriall und Paul Temmel zugunsten von „Licht ins Dunkel“. Beginn ist jeweils um 19.30 Uhr; nähere Informationen und Karten unter 02572/3955, e-mail office@altesdepot.at und www.altesdepot.at.

„So real, surreal!“ heißt es heute, Mittwoch, 10. Dezember, im Kulturbahnhof Altenmarkt-Thenneberg, wenn Nicolas Robert Lang im Trio mit Pia Dietl und Felix Brandauer sein neues Live-Album „So verhazen wir unsere Jugend“ und Lieder der letzten Jahre präsentiert. Morgen, Donnerstag, 11. Dezember, folgt ein Kammermusikabend mit Ariane Haering und Matthias Schorn. Beginn ist jeweils um 19.30 Uhr; Eintrittspreis nach freiem Ermessen. Nähere Informationen unter e-mail mat@matthias-schorn.at und www.kultur-bahnhof.eu.

Morgen, Donnerstag, 11. Dezember, bringt Stubenfliege – Eva Stubenvoll, Laurenz Hacker und Matthias Pfeiffer – mit „Weihnachtsgschichtl’n – das Stubenfliegen-XMAS-Special“ ab 20.30 Uhr in der „babü” in Wolkersdorf ein weihnachtlich angehauchtes Trio-Programm zu Gehör. Nähere Informationen und Karten unter 0664/1413601, e-mail babue.wolkersdorf@gmx.at und www.babue.com.

Unter dem Motto „Classic Meets Jazz“ interpretiert der Pianist, Komponist und Sänger Robert Werner morgen, Donnerstag, 11. Dezember, ab 19.30 Uhr im Haus der Kunst in Baden bekannte Melodien aus Klassik und Jazz. Karten unter 0699/12927252 und e-mail besim_yildiz@yahoo.com; nähere Informationen bei der Kulturabteilung Baden unter 02252/86800-523, e-mail saskia.sailer@baden.gv.at und www.badeninkultur.eu.

Im Theater am Steg in Baden wiederum bereiten Al Reifert & Friends beim nächsten Jazz Café Project morgen, Donnerstag, 11. Dezember, ab 19 Uhr mit amerikanischen Weihnachtsliedern von George Gershwin, Cole Porter, Richard Rodgers und Irving Berlin sowie Eigenkompositionen „A Swingin‘ Christmas Evening"; Eintritt: freie Spende. Am Freitag, 12. Dezember, bringt hier dann das L.A. Funk Collective mit Mella Fleck als Special Guest ab 20 Uhr Soul, Funk und Dance-Sounds zu Gehör; Karten unter www.eventbrite.de. Zudem laden die Musik- und Theatersternchen unter dem Titel „Was macht der Weihnachtsmann im Sternchenland?“ am Samstag, 13. Dezember, ab 15 Uhr Kinder zwischen zweieinhalb und sieben Jahren zu einem weihnachtlichen Mitmachkonzert; Karten beim Beethovenhaus Baden unter 02252/86800-630 und e-mail tickets@beethovenhaus-baden.at. Nähere Informationen bei der Kulturabteilung Baden unter 02252/86800-522 und e-mail cornelia.znoy@baden.gv.at.

Im VAZ St. Pölten geben Die Paldauer morgen, Donnerstag, 11. Dezember, ab 19.30 Uhr ihr Weihnachtskonzert, ehe am Freitag, 12. Dezember, ab 18 Uhr Paolo Scariano gemeinsam mit dem Belcanto Orchestra unter der Leitung von Thomas Platzgummer, den Grillparzer Vocal Kids, dem Kinderchor der Kunst- und Musikschule St. Pölten unter Mira Perusich, dem 1b-Klassenchor der Musikmittelschule Tulln unter Bernhard Fleißner und Lukas Langer sowie dem GIBS Junior Choir unter Yvette Canizares in „Buon Natale“ klassische Weihnachtslieder, Opernarien, italienische Canzoni etc. singt. Nähere Informationen und Karten unter 02742/71400, e-mail ticket@nxp.at und www.vaz.at.

Am Freitag, 12. Dezember, entführt „Italia mia natale“ im Rahmen der Konzertreihe Alter Musik ab 18 Uhr im Refektorium der Kartause Mauerbach in den „Himmel der Zufriedenen“: Das Vokalensemble La bella brigada präsentiert dabei Canzonetten, Arien und Terzette von Agostino Steffani, Antonio Lotti, Alessandro Scarlatti, Georg Friedrich Händel, Johann Sebastian Bach u. a. Nähere Informationen und Karten unter 01/53415-850500, e-mail mauerbach@bda.gv.at und www.bda.gv.at.

Am Freitag, 12. Dezember, singt auch der 30-köpfige Brandler Adventchor unter der Leitung von Susanne Moldaschl ab 19.30 Uhr im Wald4tler Hoftheater in Pürbach Weihnachtslieder. Nähere Informationen und Karten unter 02853/78469, e-mail office@hoftheater.at und www.hoftheater.at.

In der Waldviertler Kammerbühne in Ottenschlag indes zeigen sich Bettina Bogdany und Bernhard Viktorin am Freitag, 12. Dezember, „Punschlos glücklich!“; das Weihnachtskonzert von BE Quadrat beginnt um 19.30 Uhr. Nähere Informationen und Karten unter 02872/61221, e-mail office@kammerbühne.at und www.kammerbuehne.at.

In der Kleinkunstbühne Truckerhaus in Gutenbrunn lassen die Cellistin Asja Valcic und der Bassist Raphael Preuschl am Freitag, 12. Dezember, ab 19.30 Uhr Auszüge aus ihrem aktuellen Album „Velvet“ hören. Nähere Informationen und Karten unter 0664/3728912, e-mail info@truckerhaus.at und www.truckerhaus.at.

In Bad Fischau-Brunn startet am Freitag, 12. Dezember, um 17.30 Uhr vor der Pfarrkirche eine „Winter Mond Nacht“ mit dem Klassenchor 7M des BORG für Kunst und Musik in der Hegelgasse in Wien unter der Leitung von Gerhard Schneider sowie dem Streicherensemble der Josef-Matthias-Hauer-Musikschule Wiener Neustadt unter Cordula Schröck. Konzertbeginn in der Kirche ist um 18 Uhr, danach wandern die Besucherinnen und Besucher ins Schloss Fischau, wo ab 19 Uhr der zweite, nicht sakrale Teil des musikalischen Adventabends stattfindet. Nähere Informationen und Karten unter 0664/4418770, e-mail art@schloss-fischau.at und www.schloss-fischau.at.

Der „Advent in Stein“ rund um das Haus der Regionen und die Pfarrkirche in Krems/Stein bringt u. a. am Freitag, 12. Dezember, ab 16 Uhr die Eröffnung mit dem Chor der Volksschule Stein, ab 16.30 Uhr ein Offenes Singen mit dem Steiner Chor im Pfarrhof, ab 17.30 Uhr einen Auftritt des Posaunenquartetts Kamptalblech sowie ab 19.30 Uhr im Haus der Regionen das Adventkonzert „Na guade Weihnåcht“ mit der Quetschwork Family. Am Samstag, 13. Dezember, stehen u. a. ab 16.30 Uhr ein von den Rossatzer Bläsern begleiteter Laternenumzug in Stein sowie ab 18 Uhr ein Konzert des Bläserensembles Danubia auf dem Programm. Sonntag, der 14. Dezember, beginnt um 10 Uhr mit dem musikalisch vom Kirchenchor der Pfarre Stein gestalteten Gottesdienst in der Pfarrkirche Stein, gefolgt vom Advent-Frühschoppen mit Veltliner Blech, dem Bläserensemble der Stadtkapelle Krems, ab 11 Uhr, Zithermusik mit Michaela Schaden ab 14 Uhr im Pfarrcafé, einem Auftritt der Familienmusik Beer ab 15.30 Uhr und dem Adventkonzert des Steiner Chors in der Pfarrkirche Stein ab 17 Uhr. Karten für das Haus der Regionen unter www.ticketladen.at; nähere Informationen unter 02732/85015, e-mail office@volkskulturnoe.at und www.volkskulturnoe.at.

Im Cinema Paradiso St. Pölten können Kinder am Freitag, 12. Dezember, ab 14 und 15.15 Uhr in Zusammenarbeit mit der Jeunesse bei „Triolino – Streichen und zupfen“ Instrumente hautnah erleben. Im Cinema Paradiso Baden wiederum verzaubern beim Bilderbuchkino mit Nicolai Gruninger und Marc Bruckner am Samstag, 13. Dezember, ab 13.30 und 15 Uhr die Wintermärchen und Weihnachtsgeschichten „Ente steckt fest“, „Unsere eigene Weihnachtsgeschichte“ und „Yeti Pleki Plek“ das jüngste Publikum. Überdies stimmen am Montag, 15., und Dienstag, 16. Dezember, jeweils ab 19.30 Uhr die Bands Altan und Buíoch mit „Irish Christmas“ musikalisch auf das Weihnachtsfest ein. Nähere Informationen und Karten für St. Pölten unter 02742/21400 und www.cinema-paradiso.at/st-poelten bzw. für Baden unter 02252/256225 und www.cinema-paradiso.at/baden.

Schließlich heißt es in Tulln am Freitag, 12. Dezember, „Missis Sippi rockt die Einkaufsstraße“, wenn die Tullner Band ab 17 Uhr in der Rudolfstraße unter dem Motto „Blues from the Roots up to the Fruits" Old School Music spielt. Ab 19.30 Uhr begeben sich dann Astrid Wirtenberger, Jürgen Leitner und Tom Eder im Danubium „Im Dreiklang durch die stade Zeit“. Samstag, der 13. Dezember, startet um 11 Uhr am Hauptplatz mit Weihnachtsklängen des Schulchors und Orchesters der HAK/HAS Tulln, wird ab 14 Uhr am Hermesbrunnen mit „Bakabu und die Weihnachtsglocke“ inklusive einer Kamishibai-Geschichte sowie Mitmach-Liedern fortgesetzt und endet ab 19 Uhr mit einem Konzert der Acoustic Experience am Hauptplatz, wo Weihnachtslieder von klassisch bis rockig in Akustikversion zu Gehör gebracht werden. Nähere Informationen bzw. Karten unter 02272/654940, e-mail office@e-a.at und www.danubium.at bzw. www.tulln.at/advent.