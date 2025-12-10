"Gutes vom Bauernhof"-Produkte jetzt noch einfacher finden

Wien (OTS) -

Ab sofort können Konsumentinnen und Konsumenten Produkte von "Gutes vom Bauernhof"-Betrieben noch einfacher finden. Die neu gestaltete Webseite www.gutesvombauernhof.atpräsentiert sich in modernem Design und bietet einen schnellen Überblick über regionale Produkte und Direktvermarkter:innen in der Nähe.

"Regional erzeugte Lebensmittel sind bei Konsumentinnen und Konsumenten äußerst beliebt. Damit diese ihre Lieblingsprodukte noch einfacher finden, haben wir die Homepage 'Gutes vom Bauernhof' neu gestaltet. Die Seite ist moderner, übersichtlicher und schafft zudem digitale Brücken zwischen Landwirtschaft und Verbraucherinnen und Verbrauchern", betont Karl Grabmayr, Obmann des Bundesverbandes bäuerlicher Direktvermarkter Österreich und ergänzt: "'Gutes vom Bauernhof' steht für geprüfte Qualität. Das wird ab sofort noch einfacher erklärt, damit Konsumentinnen und Konsumenten genau wissen, wo ihre Lebensmittel herkommen.

Alles auf einen Blick - von Obst bis Spezialitäten

Ob Obst, Gemüse, Fleisch, Milchprodukte oder Spezialitäten: Mit wenigen Klicks sehen Konsumentinnen und Konsumenten, was in ihrer Nähe frisch verfügbar ist. Außerdem bietet die Seite einen Überblick über "Gutes vom Bauernhof"-Betriebe samt Produktangebot, Öffnungszeiten und Kontaktdaten.

Auf der Website können darüber hinaus spannende Einblicke in die österreichische Direktvermarktung gesammelt werden. Die Seite zeigt anschaulich, wie bäuerliche Familienbetriebe arbeiten, was hinter ihren Produkten steckt und warum Regionalität zählt. Ebenso können neben geprüften "Gutes vom Bauernhof"-Betrieben und deren frischen Produkten auch Märkte, Rezepte und Veranstaltungen sowie Neuigkeiten und Geschichten direkt vom Bauernhof entdeckt werden.

Schaufenster der heimischen Direktvermarktung

"Unsere neue Website ist ein Schaufenster für das, was Österreichs Direktvermarkterinnen und Direktvermarkter jeden Tag leisten. Wer regional einkaufen möchte, findet jetzt schneller und leichter zum richtigen Betrieb", hebt Lara Feucht, Projektkoordinatorin von "Gutes vom Bauernhof", hervor.

Direktvermarktung als wichtiges Standbein

"Direktvermarktung ist nicht nur ein Trend, sondern ein wichtiges Standbein für Österreichs Landwirtschaft. 28% bzw. rund 30.000 landwirtschaftliche Betriebe vermarkten einen Teil ihrer Produkte selbst und steigern dadurch die Wertschöpfung am Hof. Sie spielt somit eine zentrale Rolle, um Betriebe zukunftsfit zu machen und die Versorgung mit hochwertigen Lebensmitteln zu sichern", betont Martina Ortner, Geschäftsführerin des Verbands bäuerlicher Direktvermarkter Österreich - Gutes vom Bauernhof.

Interessierte Konsumentinnen und Konsumenten können sich unter www.gutesvombauernhof.at vom vielfältigen Angebot heimischer Direktvermarktungsbetriebe überzeugen. (Schluss) kra