Nächtigungsbilanz 2025 und Projektvorschau 2026: Tourismusverband Klagenfurt am Wörthersee

Klagenfurt am Wörthersee (OTS) -

Die Landeshauptstadt bestätigt ihre Rolle als Impulsgeberin für den gesamten Zentralraum Kärntens – nicht nur durch wachsende Nächtigungszahlen, sondern auch durch mutige Investitionen in neue Produkte, Infrastruktur und internationale Events.

Starke Nächtigungsentwicklung – Klagenfurt bleibt auf Wachstumskurs

Seit 2016 verzeichnet die Stadt ein Nächtigungsplus im Sommer von 19 Prozent sowie ein Ankünftewachstum von 14 Prozent. 363.014 Nächtigungen stehen 2025 im Sommerhalbjahr zu Buche, gesamt wird man jenseits der 510.000 Nächtigungen abschließen und somit das beste Ergebnis bisher für Klagenfurt erzielen. Besonders dynamisch entwickelten sich die internationalen Herkunftsmärkte: Deutschland legte zwischen 2016 und 2025 um 42 Prozent zu, Ungarn um 175 Prozent und Polen um 140 Prozent.

„Die aktuellen Übernachtungszahlen zeigen eindrucksvoll, wie gut sich Klagenfurt als urbane, lebensfrohe Destination an der Südseite des Lebens positioniert hat. Dieses Wachstum ist ein gemeinsamer Erfolg der Betriebe, Partner und unserer strategischen Ausrichtung“ , betont Adi Kulterer, Vorsitzender des Tourismusverbandes Klagenfurt am Wörthersee.

Events als Wirtschaftsmotor – neue Großveranstaltungen 2026 stärken Wertschöpfung

Bereits heute lösen die vom Tourismusverband unterstützten Leit-Events – darunter IRONMAN Austria, Klagenfurt Festival, United World Games, Starnacht am Wörthersee und Kärnten Läuft – mit einem Kooperationsbudget von 425.000 Euro eine Wertschöpfung von 19 Millionen Euro aus und generieren rund 110.000 Nächtigungen im Großraum Klagenfurt–Wörthersee.

2026 wird das Portfolio durch drei internationale Höhepunkte erweitert: die IDO Streetdance Europameisterschaft (1.–7. Juni), den neuen Wörthersee Marathon (27. September) sowie die Rock’n’Roll Akrobatik-Weltmeisterschaft (21.–22. November).

„Mit den neuen Sport- und Kulturevents schaffen wir mindestens weitere 75.000 Nächtigungen im Zentralraum, internationale Sichtbarkeit und direkte Wertschöpfung für die Betriebe. Das unterstreicht die Bedeutung von Klagenfurt als Eventbühne Kärntens“ , erklärt Julian Geier, Stadtrat für Wirtschaft und Tourismus.

Projektvorschau 2026 – Schwerpunkt Rad, Kultur & Koralmbahn-Synergien