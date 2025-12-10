  • 10.12.2025, 12:53:32
Lights of Vienna finalisiert 90-Millionen-Euro-Beleuchtungsprojekt für die Mataf-Erweiterung der Heiligen Moschee in Mekka

Österreichischer Hersteller liefert 550 vergoldete, maßgefertigte Kronleuchter und hochwertige Leuchten für die größte Moschee der Welt, Al-Masdschid al-Harām

Die von Lights of Vienna für den Mataf-Bereich der Großen Moschee in Mekka gefertigten Kronleuchter sind maßgeschneiderte, vergoldete Lichtkunstwerke, die sowohl den ästhetischen als auch den technischen Anforderungen eines der bedeutendsten religiösen Orte der Welt gerecht werden. Gefertigt aus hochwertigem Edelstahl und mit 24-karätigem Gold veredelt, vereinen die Leuchten traditionelle islamische Gestaltungselemente – darunter filigrane Kalligrafie und handgefertigtes Glas – mit modernster Lichttechnologie
Guntramsdorf/Vienna (OTS) - 

Lights of Vienna, einer der weltweit führenden Hersteller hochwertiger maßgefertigter Beleuchtungssysteme, hat die Produktion und Lieferung sämtlicher Kronleuchter und Leuchten für die Mataf-Erweiterung der Heiligen Moschee in Mekka erfolgreich abgeschlossen. Das Projekt im Wert von 90 Millionen Euro umfasst rund 550 individuell gefertigte Leuchten in zehn verschiedenen Ausführungen, gefertigt aus hochwertigem Edelstahl und vergoldet mit mehr als 200 Kilogramm 24-karätigem Gold.

Im Mittelpunkt steht der „Al Fath Gate Chandelier“ mit einem Durchmesser von sieben Metern und einem Gewicht von drei Tonnen. Er wurde speziell dafür entwickelt, den extremen klimatischen und betrieblichen Anforderungen der meistbesuchten Moschee der Welt standzuhalten. „Dieses Projekt unterstreicht unsere Fähigkeit, großvolumige, technisch anspruchsvolle Beleuchtungslösungen mit kultureller Sensibilität umzusetzen“, sagt Managing Partner Alexander Oborny.

Alle Leuchten durchliefen umfassende Belastungs-, Wasser- und Hitzetests und übertrafen dabei die internationalen Zertifizierungsanforderungen deutlich. Die Lieferung umfasst vergoldete Kronleuchter, Decken- und Wandleuchten sowie klimaresistente Außenleuchten – alle ausgestattet mit hocheffizienten LED-Systemen.

Das Projekt setzt die langjährige Tätigkeit von Lights of Vienna in Mekka fort. Bereits zuvor lieferte das Unternehmen mehr als 4.450 Leuchten für die Shamiya-Erweiterung. Die Fertigung erfolgte in Österreich, unterstützt von Partnern in Österreich und Italien.

Rückfragen & Kontakt

Mag. Sabine Mitterbacher, MBA
Lights of Vienna - Consot
Telefon: +43 664 25 177 25 sabine.mitterbacher@lightsofvienna.com

