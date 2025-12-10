AVISO! Einladung der FPÖ St. Pölten zur Präsentation der neuen Bürgerinitiative

Sankt Pölten (OTS) -

Anbei erlaube ich mir, Dich/Sie/Dein/Ihr Medium zur Pressekonferenz der FPÖ St. Pölten zum Thema „Präsentation der neuen Bürgerinitiative“ einzuladen.

Thema: Präsentation der neuen Bürgerinitiative

Teilnehmer/Redner: FPÖ St. Pölten Spitzenkandidat Landesrat Martin Antauer

Zeit: Freitag 12. Dezember 2025 n. Chr., 14 Uhr MEZ

Ort: Domplatz, 3100 Sankt Pölten

Bitte um Anmeldung bis 11. Dezember 2025, bei j.lielacher@fpoe.at.

Wir freuen uns über Dein/Ihr Interesse und Dein/Ihr Kommen.