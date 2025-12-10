- 10.12.2025, 12:39:02
- /
- OTS0118
AVISO! Einladung der FPÖ St. Pölten zur Präsentation der neuen Bürgerinitiative
Mit Spitzenkandidat LR Martin Antauer am 12.12. um 14 Uhr
Anbei erlaube ich mir, Dich/Sie/Dein/Ihr Medium zur Pressekonferenz der FPÖ St. Pölten zum Thema „Präsentation der neuen Bürgerinitiative“ einzuladen.
Thema: Präsentation der neuen Bürgerinitiative
Teilnehmer/Redner: FPÖ St. Pölten Spitzenkandidat Landesrat Martin Antauer
Zeit: Freitag 12. Dezember 2025 n. Chr., 14 Uhr MEZ
Ort: Domplatz, 3100 Sankt Pölten
Bitte um Anmeldung bis 11. Dezember 2025, bei j.lielacher@fpoe.at.
Wir freuen uns über Dein/Ihr Interesse und Dein/Ihr Kommen.
Rückfragen & Kontakt
FPÖ Niederösterreich Landtagsklub
Joachim Lielacher, Leitung Presse
Telefon: 06648150962
E-Mail: j.lielacher@fpoe.at
Website: https://www.fpoe-noe.at
