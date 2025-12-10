Krems (OTS) -

Rund 200 hochrangige Gäste aus Politik, Diplomatie, Wirtschaft und Wissenschaft kamen heute am IMC Krems zum Austria–Vietnam Future Skills Forum 2025 zusammen. Die gemeinsame Veranstaltung des IMC Krems, der Vietnamesischen Botschaft in Österreich, ecoplus, der Wirtschaftskammer Niederösterreich und der Austrian Business Agency verfolgte das Ziel, konkrete wirtschaftliche, akademische und kulturelle Partnerschaften zwischen Österreich und Vietnam weiterzuentwickeln. Im Mittelpunkt standen Zukunftskompetenzen und Kooperationspotenziale in den Bereichen Gesundheit, Tourismus und Hospitality sowie Handel, IT und Innovation.

Zukunftskompetenzen als gemeinsame Agenda

Das Forum machte deutlich, dass Österreich und Vietnam die Entwicklung einer nachhaltigen Skills-Partnerschaft entschlossen vorantreiben wollen. Heinz Boyer betonte die Bedeutung internationaler Zusammenarbeit für die Standortentwicklung, während Botschafter S.E. Hoang Vu das Forum als strategische Plattform für vertiefte Kooperation hervorhob.

Im fachlichen Teil rückten wirtschaftliche Entwicklungen, Arbeitsmarktbedarfe und Zukunftskompetenzen in den Mittelpunkt. Expertinnen und Experten beider Länder beschrieben die wachsende Relevanz von IT-, Life-Sciences- und Hospitality-Kompetenzen. Als Best-Practice wurde die Kooperation zwischen dem IMC Krems und der Hanoi University hervorgehoben, die Sprachvorbereitung und Pflegeausbildung verbindet und nachhaltig zur Fachkräfteentwicklung beiträgt. Ergänzend wurden Perspektiven aus Tourismus, digitaler Wirtschaft und Biotechnologie diskutiert, die das Potenzial gemeinsamer Bildungs- und Innovationsprojekte sichtbar machten.

Neue Perspektiven für Handel und Innovation

Im wirtschaftlichen Dialogteil standen aktuelle Marktchancen und Investitionspotenziale im Fokus. Vertreter der Außenwirtschaft zeigten auf, wie dynamisch sich Vietnam entwickelt und welche Möglichkeiten sich österreichischen Unternehmen eröffnen. Unternehmenspräsentationen belegten, dass Innovation und Nachfrage nach qualifizierten Fachkräften zentrale Treiber für künftige Kooperationen sind.

„Herausforderungen lassen sich nur gemeinsam lösen“

IMC Krems Geschäftsführer Udo Brändle unterstrich in seinem Statement die Bedeutung internationaler Partnerschaften: „Das Austria–Vietnam Future Skills Forum zeigt eindrucksvoll, wie wichtig es ist, Bildung, Wirtschaft und Politik gemeinsam an einen Tisch zu bringen. Die großen Herausforderungen unserer Zeit – von der Gesundheitsversorgung über die demografische Entwicklung bis hin zur Digitalisierung – lassen sich nur im Schulterschluss bewältigen. Wir freuen uns, dass das IMC Krems als Brückenbauer wirken kann und wir gemeinsam mit starken Partnern aus Vietnam und Österreich Initiativen vorantreiben, die beiden Ländern zugutekommen.“

IMC Krems Geschäftsführerin Ulrike Prommer hob die Bedeutung des Forums für die internationale Ausrichtung des IMC Krems hervor: „Dieses Forum zeigt, wie wertvoll ein offener Austausch für beide Länder ist. Mit unseren vietnamesischen Partnern setzen wir wichtige Impulse für Ausbildung, Innovation und Fachkräfteentwicklung. Es freut mich, dass wir gemeinsam langfristige Perspektiven schaffen, die Studierenden wie Wirtschaft gleichermaßen zugutekommen.“

„Der demographische Wandel bringt Herausforderungen im Gesundheits- und Pflegebereich in ganz Europa mit sich. Verlässliche internationale Kooperationen sind eine der Lösungen, die es im Sinne der Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher benötigt, um als Region einen Wettbewerbsvorteil zu haben, damit unser Bundesland auch in Zukunft jene Lebensqualität bietet, die wir schätzen und lieben. Danke an Dr. Boyer und das IMC Krems, dass sie diese Zusammenarbeit seit Jahren leben, pflegen und stetig weiterentwickeln“ , so Sozial-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister.

Ein starkes Signal für langfristige Kooperation

Das Austria–Vietnam Future Skills Forum 2025 machte deutlich, wie groß das Potenzial bilateraler Kooperationen in Bildung, Wirtschaft und Forschung ist. Mit klaren Perspektiven für gemeinsame Programme und Projekte wurde ein wichtiger Impuls für eine nachhaltige, langfristige Partnerschaft zwischen Österreich und Vietnam gesetzt.