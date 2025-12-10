  • 10.12.2025, 12:20:32
  • /
  • OTS0112

SPÖ-Sidl fordert schnelle Neubewertung von Glyphosat

EU-Kommission muss Konsequenzen aus Rücknahme von Glyphosat-Studie ziehen

Wien (OTS) - 

Die Rücknahme einer umstrittenen Glyphosat-Studie aus dem Jahr 2000 durch die Fachzeitschrift "Regulatory Toxicology and Pharmacology" kommt für SPÖ-EU-Abgeordneten Günther Sidl nicht überraschend, da einige Studien, auf die sich die Wiederzulassung von Glyphosat stützt, schon seit Jahren unter Manipulationsverdacht stehen. Für Sidl ist aber klar, dass der aktuelle Fall weitreichende Konsequenzen haben müsse: „Es darf nicht sein, dass sich die EU-Kommission bei derart weitreichenden Bewertungen auf unzuverlässige Studien stützt. Immerhin geht es hier um die Frage einer möglicherweise krebserregenden Wirkung. Die EU-Kommission muss jetzt eine rasche Neubewertung auf Basis der gesamten wissenschaftlichen Evidenz durchführen lassen." ****

Darüber hinaus fordert Sidl einen generellen Kurswechsel der EU bei Pestiziden. „Alles, was wir in die Natur streuen, landet letzten Endes auch wieder auf unseren Tellern und damit in unserem Körper – und dort haben krebserregende Umweltgifte rein gar nichts verloren", betont Sidl, der sich im EU-Parlament für eine europäische Forschungsinitiative für ökologische Pestizid-Alternativen einsetzt: „Wir brauchen endlich neue Instrumente, damit unsere Landwirtschaft nachhaltig und ertragssicher arbeiten kann. Dafür müssen wir in Europa zusammenarbeiten, um schnell Alternativen zu finden – nur so werden Umweltgifte wie Glyphosat endlich der Vergangenheit angehören." (Schluss) ls

Rückfragen & Kontakt

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der SPÖ-Delegation im
Europaparlament
Lena Easthill
Telefon: +32 472397210
E-Mail: lena.easthill@europarl.europa.eu

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | SPK

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright