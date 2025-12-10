  • 10.12.2025, 12:10:32
Österreicher klar für Social-Media-Verbot für Kinder

Vaduz/Wien 

TikTok, Instagram, Facebook und andere Social Media sind seit heute in Australien für Jugendliche unter 16 Jahren verboten. Auch in Österreich gibt es eine überwältigende Zustimmung für derartige Beschränkungen, zeigt eine neue Umfrage des Magazins Der Pragmaticus.

Seit dem Beschluss des Social-Media-Verbots in Australien gibt es auch in zahlreichen europäischen Ländern sowie auf EU-Ebene Diskussionen über Einschränkungen. In Österreich hat sich bereits Vizekanzler Andreas Babler für ähnliche Restriktionen ausgesprochen. Und was denkt die Bevölkerung darüber? 78 Prozent der Österreicher sind für ein Verbot für Jugendliche unter 15 Jahren. Das geht aus einer neuen, repräsentativen Umfrage von Unique Research im Auftrag von Der Pragmaticus mit mehr als 800 Befragten hervor. Für den Meinungsforscher Peter Hajek von Unique Research ist es auffällig, dass sich Eltern und Kinder gleichermaßen für rigorose Eingriffen aussprechen. Das gilt auch für das Handy-Verbot an Schulen, das sogar 81 Prozent der Befragten befürworten. Eindeutig sind die Ansichten der Österreicher auch in der Frage, wer für den Social-Media-Konsum der Jugendlichen hauptverantwortlich ist: 72 Prozent sagen, die Eltern, nur 10 Prozent sehen die Zuständigkeit beim Staat und sogar nur 4 Prozent bei der Schule.

Weitere Ergebnisse der Umfrage finden Sie hier: https://www.derpragmaticus.com/r/social-media-umfrage

