Buslenker:innen-KV: Weiteres Reallohnplus für 2026 über 3,3 Prozent

Die Gewerkschaften vida und die Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) hatten sich heuer im Frühjahr auf einen Zwei-Jahres-Abschluss beim Kollektivvertrag für die 12.000 Beschäftigten bei privaten Autobusbetrieben geeinigt. Für das Jahr 2025 gab es eine Reallohnerhöhung von 3,6 Prozent. Zudem wurde eine Anpassung der Löhne ab 1.1. 2026 um die rollierende Inflation plus einem Reallohnzuwachs besiegelt. „Mit Jahreswechsel werden die KV-Löhne der Buslenkerinnen und Buslenker somit um 3,3 Prozent erhöht“, ist Markus Petritsch, Vorsitzender des vida-Fachbereichs Straße, erfreut. Den Nachverhandlungen lag eine rollierende Inflation über 3,2 Prozent zugrunde. „Das heißt, es ergibt sich somit ein weiterer Reallohnzuwachs für 2026 von 0,1 Prozent“, fügt Petritsch hinzu.

Beim Zwei-Jahresabschluss war es der Gewerkschaft auch wichtig, dass es zu einer echten Verbesserung bei den Arbeitsbedingungen für Buslenker:innen kommt, so Petritsch weiter. Dies wird nun ab dem kommenden Jahr weiter erfüllt, indem im Linienbusverkehr die Diäten stärker erhöht werden - im Gelegenheitsverkehr macht diese Erhöhung 14 Prozent für zwei Jahre aus. Der Nachtarbeitszuschlag wurde 2025 bereits von 23 bis 24 Uhr um 50 Prozent erhöht – ab 1.1. 2026 folgt nun der zweite Schritt mit einer Erhöhung auch von 22 bis 23 Uhr um diesen Prozentwert. „Der Nachtzuschlag stand den Busfahrerinnen und Busfahrern bisher nur von Mitternacht bis 5 Uhr in Höhe von 100 Prozent zu. Für die restliche Nachtdienstzeit gab es früher keine Zuschläge“, betont Petritsch. Weitere Entlastung gibt es auch bezüglich geteilter Dienste und planbarer Freizeit.

„Die Verbesserungen für die Beschäftigten in der Busbranche sind essenziell, um dem Personalmangel entgegenzuwirken und zusätzliches Personal für den Ausbau des Öffentlichen Verkehrs zu gewinnen“, schließt Petritsch.