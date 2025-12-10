WORLD OF MYSTERIES – THE IMMERSIVE EXPERIENCE

Wien (OTS) -

Heute um 10 Uhr startet der Kartenverkauf für die neue immersive Schau WORLD OF MYSTERIES im IMMERSIUM:WIEN. Nach den Publikumserfolgen Jurassic, Planet der Tiere und Magisches Weihnachten (noch bis 6. Jänner 2026) präsentiert Wien´s einziges permanentes immersive Familienmuseum, die nächste spektakuläre Erlebniswelt in der Habsburgergasse. BesucherInnen begeben sich ab 13. Februar 2026 auf eine faszinierende Expedition zu den größten ungelösten Rätseln der Weltgeschichte.

Von den Pyramiden von Gizeh über die Tempel der Maya und Inka bis hin zu den geheimnisvollen Nazca-Linien und weiteren Mysterien der Antike – vergangene Kulturen erwachen durch modernste digitale Technologie in beeindruckender Intensität zum Leben.

Das rund 60-minütige immersive Erlebnis verbindet hochauflösende Projektionen, Licht, Sound und reale Kulissen zu einer eindrucksvollen Zeitreise durch uralte Orte und Mythen. Gäste entschlüsseln archaische Geheimnisse, begegnen legendären Gestalten und tauchen ein in Theorien, die die Menschheit seit Jahrtausenden beschäftigen.

Das große Highlight ist die immersive Hauptshow, die die beeindruckendsten Monumente und Legenden der Welt in einer bildgewaltigen Inszenierung vereint. Darüber hinaus erleben die Besucher den 5D Motion Ride „Atlantis“, erkunden in Virtual Reality das geheimnisvolle Stonehenge und fliegen über die mysteriösesten Orte der Erde – begleitet von weiteren Attraktionen, die uns das Staunen lehren.

„ Mit WORLD OF MYSTERIES laden wir unsere Besucher auf eine Reise ein, die Staunen, Wissen und Emotion verbindet. Wir erschaffen eine Welt, in der das Unbekannte greifbar wird und die großen Rätsel der Menschheitsgeschichte in eindrucksvoller Weise lebendig werden. “ erklärt Markus Beyr, CEO IMMERSIUM:WIEN.

Die Ausstellung richtet sich an Familien, Entdeckerinnen und Entdecker sowie alle, die sich von den Mythen der Welt begeistern lassen. Mit über 1.100m2 Fläche auf drei Etagen bietet das IMMERSIUM:WIEN das erste permanente immersive Multimedia-Erlebnis Österreichs.



Alle Informationen auf einen Blick:

Titel: WORLD OF MYSTERIES – THE IMMERSIVE EXPERIENCE

Ort: IMMERSIUM:WIEN, Habsburgergasse 10, 1010 Wien

Laufzeit: ab 13. Februar 2026



Öffnungszeiten: täglich, 10:00–18:00 Uhr (letzter Einlass 17:00 Uhr)



Preise: Erwachsene Ꞓ 22,50 | Ermäßigt Ꞓ 19,50 | VR-Ride: + Ꞓ 5 optional



Aufenthaltsdauer: ca. 60 Minuten



Altersbeschränkung: Kein Zutritt unter 8 Jahren. Zutritt unter 16 Jahren nur in Begleitung einer erwachsenen Person



Der Veranstaltungsort ist rollstuhlgerecht.