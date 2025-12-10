Zum Tag der Menschenrechte: SoHo Österreich verleiht LOCAL HEROES Award!

Wien (OTS) -

Weltweit, in ganz Europa und leider auch in Österreich arbeiten rechte und fundamentalistische Kräfte an einem gesellschaftlichen Backlash, der sich gegen die Menschenrechte marginalisierter Gruppen und vor allem gegen die LGBTIQ+ und die trans* Community wendet. Gerade angesichts dieser Entwicklung sind Menschen, die sich in ihrem direkten Umfeld – in den Gemeinden, Städten und Bundesländern – gegen Ausgrenzung, Diskriminierung und Hass einsetzen, wichtig. Um genau diese Menschen zu ehren und damit in schwierigen Zeiten Vorbilder für alle von uns zu schaffen, verleiht die sozialdemokratische LGBTIQ+ Organisation SoHo Österreich in diesem Jahr erstmals den LOCAL HEROES Award. Anlässlich des heutigen Tages der Menschenrechte werden damit fünf Personen ausgezeichnet, die sich auf besondere Art und Weise um die Sicherheit und Selbstbestimmung der LGBTIQ+ Community auf kommunaler, regionaler oder zivilgesellschaftlicher Ebene verdient gemacht haben! ****

„Während die Orbans, Trumps und Kickls dieser Welt Hass und Spaltung verbreiten, queere Menschen angreifen und Lügen gerade über trans* Personen verbreiten, gibt es mitten unter uns unzählige Menschen, die für eine solidarische und vielfältige Gesellschaft arbeiten. Genau sie wollen wir als LOCAL HEROES vor den Vorhang holen!“, betont SoHo-Bundesvorsitzender NAbg. Mario Lindner. „Deshalb freut es mich besonders, dass wir anlässlich des Tags der Menschenrechte in diesem Jahr fünf Personen ehren, die als echte Vorbilder für Menschenrechte und Zusammenhalt ein Beispiel für alle von uns sind!“

Als LOCAL HEROES ausgezeichnet werden von der SoHo Österreich in diesem Jahr:

– Renate Heitz (Landtagsabgeordnete und LGBTIQ+ Sprecherin in Oberösterreich) für ihren Einsatz gegen LGBTIQ+ feindliche Aussagen und Angriffe auf die queere Community in Oberösterreich

– Elisabeth Mayr (Vize-Bürgermeisterin in Innsbruck) für ihre Erfolge in der Stärkung queerer Projekte in der Tiroler Landeshauptstadt

– Günther Mitterecker (aus Tullnerbach) für seinen unermüdlichen Einsatz für das Fest der Vielfalt in Tullnerbach

– Barbara Thöny (Landtagsabgeordnete in Salzburg) für ihre Unterstützung und ihr Engagement für queere Sichtbarkeit und eine vielfältige, solidarische Gesellschaft gerade in ländlichen Regionen

– Barbara Spiz (Stadträtin in Deutschlandsberg) für ihre Tatkraft für die Sichtbarkeit queerer Anliegen in der Südweststeiermark

(Schluss) bj