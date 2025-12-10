Mehr als 150 Minuten neue Unterhaltung made in Austria am 12. Dezember in ORF 1 und auf ORF ON

Wien (OTS) -

„Der ‚Kabarettgipfel‘ ist das Wimbledon der österreichischen Kleinkunstszene. Es ist eine riesengroße Ehre, hier dabei zu sein“, freut sich Benedikt Mitmannsgruber, der am Freitag, dem 12. Dezember 2025, um 20.15 Uhr in ORF 1 und vorab auf ORF ON erstmals mit von der Partie ist. Gemeinsam mit Gernot Kulis, Eva Maria Marold, Omar Sarsam und Martina Schwarzmann macht er sich humoristische Gedanken um den „Wunschzettel“ – nicht nur ans Christkind, aber auch. „Ich erzähle in dieser Ausgabe von meiner einsamen Kindheit in der tiefsten Mühlviertler Provinz und von meiner sehr speziellen Beziehung zu Enrique Iglesias.“ Mit „Drei Oldtimer in Wien“ sorgen „Schmidt & Niavarani“ anschließend um 21.30 Uhr für beste Unterhaltung: Der Altmeister der deutschen Late-Night-Unterhaltung ist auf Wohnungssuche – Michael Niavarani steht ihm dabei als Makler zur Seite. Bei „Was gibt es Neues?“ feiern Günther Lainer, Katharina Straßer, Herbert Steinböck, Chrissi Buchmasser, Clemens Maria Schreiner und Gastgeber Oliver Baier um 22.30 Uhr den Tag des internationalen Soundchecks. Die Promi-Frage stellt Verena Altenberger, die am 15. und 17. Dezember in ORF 1 und schon vorab auf ORF ON in der sechsteiligen Event-Serie „Mozart/Mozart“ zu sehen ist.

Mehr zu den einzelnen Sendungen

Kabarettgipfel (20.15 Uhr, ORF 1, 24 Stunden vorher auf ORF ON)

Wenn Österreichs Kabarett-Elite ihre Wunschzettel schreibt, wird es garantiert nichts mit besinnlicher Stille. Omar Sarsam sucht zwischen Klangschalen und Hustengeräuschen verzweifelt seine innere Stimme, findet stattdessen aber medizinische Ferndiagnosen und eine Wellness-CD, die wohl alle Thermen im Land teilen. Gernot Kulis kämpft mit den subtilen Geschenkhinweisen seiner Frau und scheitert grandios zwischen Schuhstreckern und Stelzen aus dem Prater. Über das Leben ohne Staubsauger und ohne Mann sinniert Eva Maria Marold, abgelenkt wird sie von schlagfertigen Söhnen und kreativen U-Bahn-Telefonaten. Kaum öffentlichen Verkehr gibt es in der Heimat des „Kabarettgipfel“-Newcomers Benedikt Mitmannsgruber. Er lässt tief in seine Vergangenheit blicken – zu Mühlviertler Kindheitsträumen, katholischen Jugendsünden und einer Freundin mit Enrique-Iglesias-Faible. Martina Schwarzmann wird an einem einzigen Tag allen gerecht: Sie schmiert das ideale Pausenbrot, gibt Benefizkonzerte für Kaninchenzüchter und schupft das Chaos-Management daheim. Die „Kabarettgipfelband“ verpackt all das in ein musikalisches Geschenkpapier – von feiner Untermalung bis zu mitreißenden Showeinlagen.

Schmidt & Niavarani: Drei Oldtimer in Wien (21.30 Uhr, ORF 1, 24 Stunden vorher auf ORF ON)

Harald Schmidt und Michael Niavarani begeben sich auf eine charmante und tiefgründige Reise durch die österreichische Hauptstadt – mit Witz, Geist und einem Hauch Melancholie. Der Altmeister der deutschen Late-Night-Unterhaltung überlegt, in Wien seine Zelte aufzuschlagen, und sucht ein neues Domizil. Michael Niavarani präsentiert ihm seine Stadt und verdient sich nebenbei als Makler. Bei Wiener Schmankerln wie Beuschel und Hirn mit Ei philosophieren sie über Humor, Religion und das Leben als Komiker. Eine Spritztour für Liebhaber des intelligenten Humors und eine Liebeserklärung an Wien, seine Eigenheiten und seine Menschen.

Was gibt es Neues? (22.30 Uhr, ORF 1, 24 Stunden vorher auf ORF ON)

Am Tag des internationalen Soundchecks wird es laut und lustig im Studio von Oliver Baier. Das Rateteam – Günther Lainer, Katharina Straßer, Herbert Steinböck, Chrissi Buchmasser und Clemens Maria Schreiner – wird in dieser Folge mit lautstarken Geschenken für gute Antworten belohnt. Auf der Suche nach der Bedeutung der „Pfeiftafel“ kommt gleich so manch gute Pointe, und auch die Londoner „Farting Lane“ sorgt für anfallsartige Lacher und abstruse Ideen. Moderator Oliver Baier führt durch die letzte Ausgabe des Jahres 2025, in der auch das „Ding der Woche“ für große Erheiterung sorgt. Prominenten Besuch gibt es von Schauspielerin Verena Altenberger. Sie möchte wissen, welchen Trend Marie-Antoinettes Sohn Louis-Charles Ende des 18. Jahrhunderts in französischen Adelskreisen auslöste.

Schluss mit lustig – Der satirische Jahresrückblick 2025 (16. Dezember im Theater Odeon und 30. Dezember, 20.15 Uhr, in ORF 1 und auf ORF ON)

Beste Unterhaltung ist auch wieder am Dienstag, dem 30. Dezember, um 20.15 Uhr in ORF 1 und auf ORF ON mit „Schluss mit lustig – Der satirische Jahresrückblick 2025“ garantiert. Gemeinsam mit Gastgeber Gerald Fleischhacker lassen Lisa Eckhart, Thomas Maurer, Robert Palfrader, Christina Kiesler und Lydia Prenner-Kasper das Jahr mit einer humoristischen Rückschau auf Politik, Gesellschaft und die Kuriositäten des Alltags ausklingen. Michael Niavarani und das Ensemble des Kabarett Simpl gehen den Personalmangel kreativ an und bilden neue „Fachkräfte“ im Segment Ladendiebstahl aus. Für den musikalischen Höhepunkt des Abends sorgt Viktor Gernot. Karten für die Aufzeichnung am Dienstag, dem 16. Dezember, um 17.00 Uhr im Theater Odeon sind unter https://backstage.ORF.at/ erhältlich.