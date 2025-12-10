Spatenstich beim neuen Atelierhaus Wien am Otto Wagner Areal

Wien (OTS) -

Auf dem kulturhistorisch bedeutenden Areal entsteht ein zentraler Ort, an dem Wiener*innen sowie internationale Künstler*innen konzentriert arbeiten, sich vernetzen und zeitgenössische Kunst präsentieren und vermitteln können.

„Kunst braucht Raum zur Entfaltung. Kulturelle Infrastruktur ist die Basis jeder künstlerischen Arbeit – genau diese bietet das neue Atelierhaus Wien. Auf einer Fläche von 3.500 m2 entstehen im Atelierhaus Wien Arbeitsräume, Werkstätten, Workshopräume, Sound Art Räume für Künstler*innen sowie Wohneinheiten für Artists- in Residence-Gastkünstler*innen. Die Verfügbarkeit von Räumen zum Arbeiten, Experimentieren und Proben ist zur Herstellung guter künstlerischer Arbeitsbedingungen wesentlich – gerade zu Zeiten wie diesen“, betont Wiens Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler. „Im Zuge der kulturellen Raumoffensive setzt die Stadt Wien nun einen Meilenstein und schafft mit der Sanierung und Revitalisierung des denkmalgeschützten Pavillons 18 am Otto-Wagner-Areal dringend benötigte Ateliers für Künstler*innen.“

„Ich freue mich, dass das Otto Wagner Areal ganz behutsam aus seinem Dornröschenschlaf geholt wird. So wie im Mediationsverfahren vereinbart, gelten strenge Vorgaben für die Renovierung der Pavillons. Das gesamte Areal ist grundsätzlich öffentlich zugänglich und bleibt ein Ort der Erinnerung. Mit dem Spatenstich am Pavillon 18 legen wir einen wichtigen Baustein für die Nachnutzung des ehemaligen Spitalsgeländes“, freut sich Michaela Schüchner, Bezirksvorsteherin von Penzing.

Ein neues Zentrum für Kunst und internationale Vernetzung

Unter der Leitung des Atelierhaus Wien von Daniela Hahn wird der Pavillon 18 zum Ort vielfältiger Kunstproduktionen, der partizipative Räume für deren Präsentation und Vermittlung bietet und transdisziplinären Austausch und solidarische Netzwerke fördert.

„Ich freue mich sehr, eine neue Institution wie das Atelierhaus Wien programmatisch und betrieblich aufbauen zu dürfen. Das erklärte Ziel ist die Förderung der zeitgenössischen Kunst, dafür Freiheit, Raum und Mittel stellen und offene wie interdisziplinäre Vernetzungs- und Vermittlungsformate zu entwickeln. Situiert an einem einzigartigen Ort Wiens, wird das Atelierhaus diesem – nicht zuletzt auch als Erinnerungsort gelesenen Areal – eine wesentliche Facette beifügen, die den künstlerischen Diskurs und die Auseinandersetzung vor Ort und in Wien erweitert“, erklärt Daniela Hahn, Betriebs- und Programmleitung des Atelierhaus Wien.

Nachhaltige Energieversorgung – ökologisches Vorzeigeprojekt

Parallel zur Sanierung des Gebäudes wird auf dem Otto Wagner Areal derzeit eines der größten Geothermieprojekte Wiens umgesetzt. Dieses wird künftig das gesamte Areal – und damit auch das ATELIERHAUS WIEN – mit erneuerbarer, lokaler Wärme und Kühlung versorgen. Die neue Energieinfrastruktur reduziert den Einsatz fossiler Energieträger, verringert Abhängigkeiten und leistet einen wichtigen Beitrag zu den Klimazielen der Stadt. Ergänzend wird am Dach des Atelierhauses eine State-of-the-Art-Photovoltaikanlage installiert, die nachhaltigen Strom aus Sonnenenergie erzeugt.

„Mit einem nachhaltigen Energiekonzept machen wir das Otto Wagner Areal fit für die Zukunft. Auch wirtschaftlich überzeugt die Lösung: Der hohe Geothermie-Anteil sorgt für langfristig stabilere und niedrigere Energiekosten als konventionelle Alternativen“, betonen Manuela Moser-Ritzinger und Heribert Fruhauf, Geschäftsführer*innen der Otto Wagner Areal Revitalisierung GmbH.

Barrierefreiheit als Grundprinzip

Die Sanierung des Gebäudes orientiert sich an modernen Standards der Barrierefreiheit. Ziel ist es, das ATELIERHAUS WIEN für alle Menschen zugänglich zu machen und ein inklusives Umfeld für künstlerisches Arbeiten zu schaffen.

„Sanieren hat etwas mit Heilen zu tun, Heilen mit Erneuerung. Eine gute Sanierung belebt das Haus, respektiert das Vorhandene, greift dort ein, wo strukturelle Schwächen zu beseitigen sind und erfüllt das Gebäude mit neuem Glanz.

Die Maßnahmen zur Verbesserung der Barrierefreiheit -insbesondere die Schaffung der Bereiche beim Eingang und vor dem Liftportal- rücken den Haupteingang in den alltäglichen Mittelpunkt“, so die Architekten von Ablinger Vedral & Partner ZT GmbH.

Bewahrung denkmalgeschützter Bausubstanz – Innovation durch Forschung

Ein besonderes Detail der Bauvorbereitung zeigt die Sorgfalt, mit der die historische Substanz behandelt wird: Die unter Denkmalschutz stehenden Jugendstil-Fliesen wurden vor Beginn der Arbeiten in aufwendiger Kleinstarbeit entfernt, um Beschädigungen zu vermeiden. Der jahrzehntealte Kleber stellte dabei eine große Herausforderung dar.

Um zukünftige Sanierungen zu erleichtern, entwickelte die Otto Wagner Areal Revitalisierung GmbH gemeinsam mit einem Klebstoffhersteller einen neuartigen Spezialkleber. Diese Maßnahme stellt den langfristigen Erhalt der wertvollen historischen Bausubstanz sicher.

Zum ATELIERHAUS WIEN

Das ATELIERHAUS WIEN wird künftig ein attraktives Raumangebot für in Wien lebende Künstler*innen bieten. Neben professionellen Atelier- und Arbeitsräumen entstehen flexible Präsentationsflächen, die vielfältige künstlerische Projekte sichtbar machen. Das Angebot richtet sich vorrangig an Kunstschaffende aus der Bildenden Kunst, steht aber ebenso für Literatur, Sprachkunst, Sound Art und Artistic Research offen.

Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf der internationalen Ausrichtung: Über öffentliche Calls wird ein neues Artists-in-Residence-Programm geschaffen, das den kulturellen Austausch stärkt und Wien als Standort für Gegenwartskunst weiter profiliert. Der Betrieb des ATELIERHAUS WIEN erfolgt nach Fertigstellung der Sanierung 2027 als eigenständiger Geschäftsbereich der Stadt Wien Kunst GmbH. Der entsprechende Nutzungsvertrag mit der Betreiberin Stadt Wien Kultur GmbH wurde im Herbst 2025 unterzeichnet

Weitere Infos zum Atelierhaus Wien unter https://www.atelierhauswien.at