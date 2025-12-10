- 10.12.2025, 11:57:32
- /
- OTS0103
AVISO: „Wir Handelsarbeiter:innen lassen uns nicht tiefstapeln“
Gewerkschaft vida lädt zu Aktion in St. Pölten – Donnerstag, 11. Dezember
Im Rahmen der laufenden Kollektivvertragsverhandlungen (KV-Verhandlungen) für die Handelsarbeiter:innen macht die Gewerkschaft vida am Donnerstag, 11. Dezember 2025, in St. Pölten mit einer öffentlich sichtbaren Aktion auf die aktuelle Situation der Beschäftigten aufmerksam. Vor Ort stehen vida-NÖ-Vorsitzender Horst Pammer sowie vida-Verhandlungsleiterin Christine Heitzinger für Interviews und Hintergrundgespräche zur Verfügung.
Ort: Rathausplatz St. Pölten (Ecke Heßstraße/Prandtauerstraße)
Datum: Donnerstag, 11. Dezember 2025
Uhrzeit: 16:30–18:00 Uhr
Die Aktion visualisiert einen Teil der Arbeit in den Handelslagern, die meist im Verborgenen stattfindet: Beschäftigte stapeln auf offener Straße Kisten und Paletten, um den Menschen vor Augen zu führen, worauf ihre tägliche Versorgung beruht. Die Tätigkeiten in Lagern und Transport sind wichtig – und sie sind fordernd. Doch während im Handel die Preise und Umsätze in die Höhe gehen, werden bei den KV-Verhandlungen die Löhne weiterhin niedrig gehalten. Die Botschaft der Handelsarbeiter:innen ist klar: „Wir lassen uns nicht tiefstapeln – faire, reale Lohnerhöhungen jetzt!“.
Interviewpartner:innen
Horst Pammer, Vorsitzender der Gewerkschaft vida Niederösterreich
Christine Heitzinger, vida-Verhandlungsleiterin für die Handelsarbeiter:innen
Rückfragen & Kontakt
Gewerkschaft vida
Cornelia Groiss
Telefon: +43 664 6145 756
E-Mail: cornelia.groiss@vida.at
