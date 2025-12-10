Eröffnung des Koralmtunnels live im ORF

Wien (OTS) -

Der Süden Österreichs steht für die Bahn an der Schwelle zu einem neuen Zeitalter. Das „Jahrhundertprojekt“ Koralmbahn wird Realität. Zur Eröffnung mit offizieller Premierenfahrt findet am Freitag, dem 12. Dezember 2025, ein Festakt statt – mit Zwischenszenarien, wie dem Ein- und Aussteigen der Ehrengäste und der Jungfernfahrt durch den Tunnel. ORF 2 berichtet in einer mehr als dreistündigen Live-Sendung ab 9.30 Uhr live (auch auf ORF ON). Durch das Programm führt das steirisch-kärntnerische Moderationsduo Kathrin Ficzko und Bernd Radler live aus dem Publikumsstudio des Grazer Funkhauses. Der ORF Steiermark begleitet gemeinsam mit dem ORF Kärnten die Eröffnung der Koralmbahn am 12. Dezember sowohl im Fernsehen als auch im Radio, Online und auf Social Media.

Die Koralmtunnel-Eröffnung im Fernsehen

Am 12. Dezember ist es so weit, die Koralmbahn, die Verbindung der beiden Landeshauptstädte Graz und Klagenfurt, wird feierlich eröffnet. Unter dem Titel „Koralmbahn – Freie Fahrt für das Jahrhundertprojekt“ zeigt ORF 2 von 9.30 bis 12.50 Uhr die Feierlichkeiten und Live-Berichte der ersten Fahrt aus dem Zug. Die beiden ORF-Landesstudios Steiermark und Kärnten arbeiten bei dieser Marathon-Übertragung zusammen, um ein umfassendes nationales Event zu realisieren.

Die Sendung wird aus dem Landesstudio Steiermark in Graz präsentiert. Moderatorin Kathrin Ficzko (ORF Steiermark) und Moderator Bernd Radler (ORF Kärnten) führen das Publikum durch die mehrstündige Sendung. Zusätzlich werden Experten spannende Einblicke bieten. Die Landesstudios schalten live zu Reportern am Hauptbahnhof Graz (Gernot Frischenschlager, ORF Steiermark) und Klagenfurt (Horst Sattlegger, ORF Kärnten), die interessante Details zur neuen Strecke geben.

Nach den Worten von Bundespräsident Alexander Van der Bellen bei der Eröffnungszeremonie folgt nach der Zugtaufe ein weiteres Highlight in der Berichterstattung: das „Rollende Studio“ im ersten offiziellen Zug auf der Koralmstrecke. Moderator Marco Ventre wird live aus dem Zug berichten und Interviews führen, um den Zuschauerinnen und Zuschauern das Gefühl zu vermitteln, selbst mitzufahren. Bei der Premiere werden 800 Personen in einem 500 Meter langen Zug in 41 Minuten von Graz nach Klagenfurt fahren. Nach der Ankunft in Klagenfurt folgt ein Festakt in der Kärntner Landeshauptstadt.

Zusätzlich beleuchten zahlreiche Beiträge die Erwartungen in den Regionen, die Auswirkungen auf Hochschulen und die Entstehungsgeschichte der Koralmbahn.

Die Koralmtunnel-Eröffnung im Radio: Radio Steiermark und Radio Kärnten – Gemeinsam auf Schiene

Die beiden Bundesländerradios senden am 12. Dezember von 5.00 bis 16.00 Uhr und gestalten einen gemeinsamen Radiotag anlässlich der Eröffnung der Koralmbahn. Der Tag beginnt mit der Sendung „Guten Morgen Kärnten – Guten Morgen Steiermark“. Dabei moderieren Mike Diwald (ORF Kärnten) und Werner Ranacher (ORF Steiermark) und heißen die Zuhörerinnen und Zuhörer in beiden Bundesländern willkommen.

Ab 9.00 Uhr übernehmen Radio-Steiermark-Programmchefin Sigrid Hroch und Radio-Kärnten-Programmchef Martin Weberhofer das Mikrofon, um live vom Festakt am Bahnhofsvorplatz zu berichten. Sie begleiten die Jubiläumsfahrt im Zug und berichten von der Ankunft in Klagenfurt, um den Zuhörerinnen und Zuhörern spannende Eindrücke zu vermitteln. Den Abschluss des gemeinsamen Radiotages gestalten Eva Pöttler (ORF Steiermark) und Joe Kohlhofer (ORF Kärnten), die von 13.00 bis 16.00 Uhr live von den Bahnhofsfesten in Graz und Klagenfurt berichten. Die Hörerinnen und Hörer können sich auf eine abwechslungsreiche Berichterstattung freuen, die die Feierlichkeiten zur Koralmbahn-Eröffnung in den Mittelpunkt stellt.

Auch auf Social Media werden der Eröffnungstag und die erste Fahrt mitbegleitet – mit verschiedensten Beiträgen und Storys zur Koralmbahn.

Koralmtunnel Thema in „Eco“

Dieter Bornemann präsentiert das ORF-Wirtschaftsmagazin „Eco“ am Donnerstag, dem 11. Dezember, um 22.30 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON mit u. a. dem Beitrag „Koralm, Semmering, Brenner – was bringen teure Bahntunnel dem Güterverkehr?“

Am Sonntag geht die 5,9 Milliarden Euro teure Koralmstrecke in Vollbetrieb. Für den Bahnverkehr im Süden Österreichs ist das ein Meilenstein und in den kommenden zehn Jahren werden der Semmering- sowie der Brenner-Basistunnel folgen. Neben kürzeren Reisezeiten durch die Alpen sollen die Tunnel auch die Verlagerung des Güterverkehrs von der Straße auf die Schienen beschleunigen. Doch die Bahn hat in den vergangenen Jahren so viele neue Passagiere gewonnen, dass sich Kapazitätskonflikte zwischen Personen- und Güterverkehr verstärken könnten. Und auch bei den internationalen Anbindungen im europäischen Güterverkehr holpert es noch gewaltig. Wurde bei den milliardenschweren Tunnelprojekten zu viel versprochen oder kommt der Schienen-Güterverkehr nun besser ins Rollen? Bericht: Bettina Fink, Matthias Linke