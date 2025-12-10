Rekordmengen bei DPD Österreich

Leopoldsdorf bei Wien (OTS) -

Dichtes Depot- und OoH-Netzwerk als Erfolgsfaktor

Bekanntgabe der Weihnachts-Versandfristen

DPD Österreich verzeichnet in diesem Jahr einen historischen Höchstwert im Paketaufkommen. Am heutigen 10. Dezember werden rund 600.000 Pakete im DPD-Netzwerk bewegt – so viele wie noch nie an einem einzigen Tag. Der Rekord unterstreicht die zentrale Rolle von DPD als verlässlicher Paktlogistik-Partner für Firmen und Konsument:innen in der intensiven Vorweihnachtszeit.

Von Altach bis Zurndorf: dichtes Depot- und OoH-Netzwerk als ausschlaggebender Erfolgsfaktor

Ermöglicht wird diese Spitzenleistung durch das engmaschige, österreichweite Depotnetzwerk sowie mittlerweile 3.300 Pickup-Standorte (Paketshops und -stationen) und das Engagement von 2.500 Logistikexpert:innen, die tagtäglich für einen reibungslosen Paketfluss sorgen. Rund 1.600 Zustelltouren sind täglich unterwegs und erreichen jede Adresse in Österreich – von Altach bis Zurndorf.

„Der heutige Rekordtag zeigt eindrucksvoll, wie stark unser Netzwerk ist und wie viel Einsatz hinter jeder einzelnen Lieferung steht“, sagt DPD-Geschäftsführer Mag. Rainer Schwaz. „Unser Team arbeitet mit Hochdruck, um auch in Spitzenzeiten jedes Paket schnell ans Ziel zu bringen.“

myDPD-App beliebtes Paketmanagement-Tool

Die Paketmanagement-App myDPD hat das ganze Jahr Saison. In den Wochen vor Weihnachten fungiert sie zusätzlich als digitaler Helfer des Christkindes. Mit bereits über 950.000 Downloads zählt die App zu den beliebtesten Service-Tools im österreichischen Paketversand. Kund:innen können darüber Pakete in Echtzeit verfolgen, Zustelltage anpassen oder ganz persönliche Lieferpräferenzen festlegen – ein entscheidender Vorteil in der stressigen Vorweihnachtszeit.

Versandfristen rund um Weihnachten

Um sicherzustellen, dass Geschenke rechtzeitig unter dem Weihnachtsbaum liegen, empfiehlt DPD folgende Aufgabetermine für den Versand: Innerhalb Österreichs spätestens am Freitag vor Weihnachten (19.12.), um eine rechtzeitige Zustellung vor dem 24.12. zu gewährleisten. In die Nachbarländer: Pakete sollten bis 18.12. aufgegeben werden.

Über DPD in Österreich

DPD Austria (DPD Direct Parcel Distribution Austria GmbH) ist Österreichs führender privater Paketdienst* und steht seit mittlerweile 37 Jahren für erstklassige Paketlogistik-Lösungen für Business- und Privatkund:innen. 1988 als erster privater Paketdienst (damals APS-Austria Paket System) gegründet, stützt sich DPD auf die Logistikinfrastruktur seiner Gesellschafter – Österreichs führende Speditionen Gebrüder Weiss, Lagermax und Schachinger. Österreichweit sind rund 2.500 Logistikexpert:innen im DPD-Netzwerk tätig, die gemeinsam mit einer Transportflotte von 1.600 Fahrzeugen im Jahr 2024 rund 62,3 Millionen Pakete bewegt haben. Ein weiteres starkes Standbein dieses Netzwerkes sind die österreichweit inzwischen 3.300 Pickup Standorte (Paketshops und -stationen) in denen Pakete versendet, abgeholt und retourniert werden können. International hat DPD, als Teil der französischen Geopost, Zugriff auf das stärkste Straßennetzwerk Europas und Zugang zu rund 132.000 Pickup Standorten in 50 Ländern.

*KEP-Radar, Februar 2025

Weitere Informationen finden Sie auf www.dpd.at