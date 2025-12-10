- 10.12.2025, 11:48:32
Tag der Menschenrechte: Schutz der Menschenrechte unter Bedingungen der russischen Aggression – Bericht einer Zeitzeugin
Die Russische Föderation begeht in ihrem Vernichtungskrieg gegen die Ukraine systematische Menschenrechtsverletzungen. Sich ergebende Soldaten der Ukraine werden ganz einfach erschossen, Kriegsgefangene werden systematisch gefoltert, Kindern werden entführt und im Sinne der Moskauer Expansionsstrategie umerzogen.
Unlimited Democracy und die Paneuropabewegung Österreich thematisieren diese systematischen Menschenrechtsverletzungen am 10. Dezember, dem Tag der Menschenrechte, in einer Veranstaltung (siehe unten).
Natalia Romanova, stellvertretende Direktorin der Abteilung – Leiterin der Abteilung für Kinderrechte unter Kriegsrechtsbedingungen in der Abteilung für die Überwachung der Einhaltung der Kinderrechte, wird einen prägnanten Überblick über die dokumentierten Muster der rechtswidrigen Verbringung, Deportation und Indoktrination ukrainischer Kinder geben sowie die aktuellen Herausforderungen bei ihrer Identifizierung, ihrem Schutz und ihrer Rückführung erläutern.
Valeriia Sydorova, eine 19-jährige junge Frau aus der Region Kherson, die in einem sogenannten „Rehabilitationszentrum“ auf der Krim festgehalten wurde, berichtet über ihre Erfahrungen mit der russischen Umerziehung.
Vertreter mehrerer Parlamentsparteien werden zur Lage Stellung beziehen.
Informationen zur Veranstaltung
Datum: 10. Dezember
Zeit: 17:00 bis 19:00
Ort: Palais Epstein, Wien
Programm:
Eröffnungsworte
MA Anna Pattermann, Beraterin des Menschenrechtsbeauftragten des ukrainischen Parlaments in Österreich sowie Vorsitzende von Unlimited Democracy
Rainhard Kloucek, Präsident der Paneuropabewegung Österreich
Iuliia Gershun, Kulturdiplomatin, Vizepräsidentin des Frauenverbands der Ukraine und Leiterin des Friedenskomitee der Ukraine, Botschafterin Unicef
Nadiia Halaburda, Menschenrechtsverteidigerin, Vertreterin der Nationalen Rechtsanwaltskammer der Ukraine, Rechtsanwältin, PhD und Mitglied der ukrainischen wissenschaftlichen Diaspora in Österreich
Dr. Vasyl Khymynets, Botschafter der Ukraine in der Republik Österreich
Dr. Gudrun Kugler, Nationalratsabgeordnete ÖVP, Schirmherrin der Veranstaltung
Zeitzeuginnenbericht von Valerie, einer 19-jährigen jungen Frau aus der Region Kherson, die in einem sogenannten Rehabilitationszentraum auf der Krim festgehalten wurde.
Paneldiskussion
mit den Abgeordneten zum Nationalrat:
Dr. Gudrun Kugler, ÖVP
Henrike Brandstötter, NEOS
MMag.a Pia Maria Wieninger, SPÖ
David Stögmüller, Die Grünen
Moderiert von Anna Pattermann
