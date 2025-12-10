AVISO / Gefahr Gaswinter: Was wäre, würden selbstverständliche Gasimporte von einem Tag auf den anderen versiegen?

Wien (OTS) -

Angesichts der angespannten geopolitischen Lage ist es für ein kleines Land wie Österreich unerlässlich, sich auch mit dem „worst case“ auseinander zu setzen. Wir sehen uns zunehmend einer unsicher werdenden Lage gegenüber. Der nächste Gaswinter steht bevor. Über zwei Drittel des Energiebedarfs in diesen Monaten werden auch heuer wieder durch teure Gas-Importe aus dem Ausland gedeckt. Andererseits brechen mit dem EU-Beschluss zum Ausstieg aus russischem Erdgas bis 2027 und dem Verbot von russischem LNG ab Jänner 2027 alte Import-Gewissheiten endgültig weg, neue Abhängigkeiten entstehen.

Lagebesprechung

Bei einem exklusiven Pressetermin mit Energie- und Sicherheitsexperten in einer Windkraft-Schaltzentrale, lädt die IG Windkraft zur Lagebesprechung betreffend Versorgungssicherheit, strategischer Autonomie und der Rolle von heimischem Winterstrom ein.

Sie erfahren, warum es keine Sicherheit ohne Energiesicherheit gibt, und welche sicherheitspolitische Bedeutung die heimische Energieerzeugung hat.

Termin und Ort:

Dienstag, 16. 12. 2025

10 Uhr

Windkraft Simonsfeld - WKS

Energiewende Pl. 1

2115 Ernstbrunn

Wir bieten für die Hin- und Rückfahrt die Möglichkeit eines gemeinsamen Shuttles aus Wien an. Hierzu bei Bedarf bitte um Anmeldung.



Als Gesprächspartner stehen Ihnen zur Verfügung:

Florian Maringer - Geschäftsführer IG Windkraft

- Geschäftsführer IG Windkraft Franz Angerer - Geschäftsführer Österreichische Energieagentur

- Geschäftsführer Österreichische Energieagentur Michael Zinkanell - Direktor des AIES Austria Instituts für Europa- und Sicherheitspolitik

- Direktor des AIES Austria Instituts für Europa- und Sicherheitspolitik Markus Winter - Vorstand Windkraft Simonsfeld

Medienvertreterinnen und -vertreter sind zum Pressetermin mit Interviewmöglichkeit herzlich eingeladen.

Um Akkreditierung unter presse@igwindkraft.at wird ersucht.

Österreich