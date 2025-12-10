„Eco“: Koralm, Semmering, Brenner – was bringen teure Bahntunnel dem Güterverkehr?

Wien (OTS) -

Dieter Bornemann präsentiert das ORF-Wirtschaftsmagazin „Eco“ am Donnerstag, dem 11. Dezember 2025, um 22.30 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON mit folgenden Beiträgen:

Koralm, Semmering, Brenner – was bringen teure Bahntunnel dem Güterverkehr?

Am Sonntag geht die 5,9 Milliarden Euro teure Koralmstrecke in Vollbetrieb. Für den Bahnverkehr im Süden Österreichs ist das ein Meilenstein und in den kommenden zehn Jahren werden der Semmering- sowie der Brenner-Basistunnel folgen. Neben kürzeren Reisezeiten durch die Alpen sollen die Tunnel auch die Verlagerung des Güterverkehrs von der Straße auf die Schienen beschleunigen. Doch die Bahn hat in den vergangenen Jahren so viele neue Passagiere gewonnen, dass sich Kapazitätskonflikte zwischen Personen- und Güterverkehr verstärken könnten. Und auch bei den internationalen Anbindungen im europäischen Güterverkehr holpert es noch gewaltig. Wurde bei den milliardenschweren Tunnelprojekten zu viel versprochen oder kommt der Schienen-Güterverkehr nun besser ins Rollen? Bericht: Bettina Fink, Matthias Linke. ORF 2 zeigt die Koralmtunnel-Eröffnungsfeier am 12. Dezember ab 9.30 Uhr live. Nähere Infos unter presse.ORF.at

Zombie-Marketing – Schleichwerbung mit „gekauften“ Kunden

Oft ist man nicht sicher, ob die positiven Texte oder Videos, die man auf Social-Media-Kanälen zu manchen Produkten findet, echt sind oder von künstlicher Intelligenz generiert wurden. Tatsächlich können sie beides sein, wie „Eco“ im Test demonstriert: Firmen lassen sich gerne Kundenrezensionen von ChatGPT schreiben und bezahlen dann echte Menschen dafür, diese Texte als ihre eigene Meinung auszugeben. Sie kaufen also falsche Kundinnen und Kunden ein, in der Hoffnung, damit echte anzulocken. Diese gekauften Produktbewertungen müssten eigentlich als Werbung gekennzeichnet werden – aber das passiert selten. Kaum noch jemand macht sich die Mühe zu überprüfen, ob für Kundenmeinungen Geld geflossen ist oder nicht. Sehen wir im Netz die Werbung vor lauter Werbern nicht mehr? Bericht: Martin Steiner