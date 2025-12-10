Barbara Stöckl im Gespräch mit Florence Gaub, Konrad Paul Liessmann, Martin Grubinger und Julia Zotter

Wien (OTS) -

In der aktuellen Ausgabe des ORF-Nighttalks „Stöckl“ sind am Donnerstag, dem 11. Dezember 2025, um 23.05 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON Politikwissenschafterin und Zukunftsforscherin Florence Gaub, Philosoph Konrad Paul Liessmann, Multi-Percussionist und App-Entwickler Martin Grubinger sowie Unternehmerin Julia Zotter zu Gast bei Barbara Stöckl:

Florence Gaub berät als Forschungsdirektorin der NATO-Militärakademie in Rom Regierungen und Organisationen in Zukunftsfragen. In ihrem neuen Buch „Szenario – Die Zukunft steht auf dem Spiel“ gibt die Politikwissenschafterin den Leserinnen und Lesern nun die Möglichkeit, die politische Zukunft der Welt zu entscheiden. Welche Rolle Gelassenheit in ihrem Job spielt und wie ihre Familiengeschichte ihren Weg beeinflusst hat, erzählt sie bei Barbara Stöckl.

„Was nun?“ fragt Philosoph und Autor Konrad Paul Liessmann in seinem neuen Buch, in dem er sich mit der „Philosophie der Krise“ beschäftigt. Wie zeigen sich diese Krisen? Und lassen sich wirklich überall Chancen finden? Was denkt der leidenschaftliche Rennradfahrer über den Einsatz von künstlicher Intelligenz? Und wie kann man bei all dem noch positiv in die Zukunft schauen?

Als Kind wollte sie Astronautin werden, später machte sie eine Ausbildung zur Konditorin und baute das Geschäft in China auf. 2026 übernimmt Julia Zotter das Schokolade-Imperium ihrer Familie. Bei Barbara Stöckl erzählt die studierte Lebensmittel- und Biotechnologin, welche Rolle Loslassen im Unternehmerinnenleben spielt, was sie von klein auf von ihren Eltern mitbekommen hat und warum es im Team immer besser ist als allein.

Schlagzeuger Martin Grubinger beendete 2023 seine aktive Karriere. Der Musik blieb der Salzburger trotzdem treu. Mit seiner App „MyGroove“ begeistert er seither Jung und Alt für Musik. Was ihm Musik bedeutet, warum er versucht, immer alles positiv zu sehen, und wie es zu seinem einmaligen Comeback am 14. Dezember im Wiener Konzerthaus kommt, erzählt er bei „Stöckl“.