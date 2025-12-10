VBV ist beste Pensionskasse und innovativste Vorsorgekasse

Wien (OTS) -

Die VBV freut sich über zwei weitere bedeutende Auszeichnungen im aktuellen Branchenranking des Finanzmagazins Börsianer. Die VBV-Pensionskasse wurde bereits zum 7. Mal zur „Besten Pensionskasse Österreichs“ gekürt, die VBV-Vorsorgekasse erhielt erneut den Titel „Innovativste Vorsorgekasse Österreichs“. Die Prämierungen bestätigen den langfristigen Qualitäts- und Innovations-anspruch der VBV und reihen sich in eine Serie prominenter Anerkennungen ein.

„Diese Auszeichnungen sind ein starkes Signal an unsere Kundinnen und Kunden sowie an den österreichischen Vorsorgemarkt“, betont Andreas Zakostelsky, Generaldirektor der VBV-Gruppe. „Als Marktführerin in der zweiten, betrieblichen Säule des Pensionssystems stehen wir für Verlässlichkeit, Innovation und gelebte Nachhaltigkeit. Dass die VBV sowohl als beste Pensionskasse als auch als innovativste Vorsorgekasse ausgezeichnet wurde, zeigt, dass wir auf allen Ebenen Maßstäbe setzen.“

Auch Günther Schiendl, Vorstandsvorsitzender der VBV-Pensionskasse, unterstreicht die Bedeutung des Ergebnisses: „Diese erneut herausragende Bewertung ist eine besondere Bestätigung für unseren konsequenten Fokus auf Servicequalität, professionelle Veranlagung und Kundenzufriedenheit. Unser Team arbeitet täglich daran, unseren Kundinnen und Kunden eine erstklassige, transparente und nachhaltige Pensionslösung zu bieten. Die Auszeichnung als beste Pensionskasse motiviert uns, diesen erfolgreichen Weg weiterzugehen.“

Über das Ranking: Die Auszeichnung „Beste Finanzunternehmen Österreichs 2025“ wird vom Finanzmagazin Börsianer, nach qualitativen und quantitativen Methoden, in einem dreisäuligen Scoring-Modell ermittelt und von der BDO Austria ausgewertet. Das Ziel des goldenen Rankings ist, den Kunden von Banken, Versicherungen, Fondsgesellschaften, Aktiengesellschaften sowie Pensions- und Vorsorgekassen einen Überblick über die besten Unternehmen in Österreich zu geben. Insgesamt werden dafür 18 Gesamt- und Rubriksieger prämiert sowie Sonderpreise für Nachhaltigkeit und Innovation vergeben. Börsianer gilt in Branchenkreisen als wesentliche Informationsquelle, die Rankings sind ein anerkannter Maßstab in der nationalen Finanzindustrie.

Die VBV-Gruppe ist Marktführerin bei allen betrieblichen Vorsorgelösungen in Österreich - sowohl im Bereich der Firmenpensionen als auch bei der Abfertigung NEU. Neben der VBV-Pensionskasse und der VBV-Vorsorgekasse gehören auch die Dienstleistungsunternehmen VBV-Pensionsservice-Center, die VBV-Consult, die VBV Asset Service und die Betriebliche Altersvorsorge SoftWare Engineering zur VBV-Gruppe. Weitere Informationen unter: www.vbv.at