Bis zu 893.000 verfielen mit Hary Prinz und Anna Unterberger in ORF-1-Landkrimi-Premiere dem „Steirerwahn“

Wien (OTS) -

Ein weiterer ORF-Landkrimi-Hit aus der Steiermark! In die Fänge des „Steirerwahn“ gerieten Hary Prinz und Anna Unterberger gestern, am Dienstag, dem 9. Dezember 2025, um 20.15 Uhr in einer ORF-1-Premiere gemeinsam mit bis zu 893.000 Zuschauerinnen und Zuschauern. Durchschnittlich wollten sich 861.000 (vorläufige Gewichtung) bei 33 Prozent Marktanteil (12+) den 13. Steiermark-Film der erfolgreichen ORF-Landkrimi-Reihe und den vorletzten gemeinsamen Fall des Duos rund um eine Mordserie in der Gemeinschaft der „Apfelbrenner“, die nach altem Rezept einen teuren Edelbrand herstellt und nicht für den friedlichen Umgang untereinander bekannt ist, nicht entgehen lassen. Es handelt sich dabei um den zweitbesten Landkrimi-Marktanteil seit Beginn der Reihe. An erster Stelle liegt mit 35 Prozent und „Steirermord“ vom 10. Dezember 2024 ebenfalls ein Steiermark-Fall. Auch die jungen Zielgruppen 12–29 und 12–49 waren vor den Bildschirmen mit dabei, wie Marktanteile von 28 bzw. 25 Prozent zeigen. Vor der Kamera standen für den von Wolfgang Murnberger, der gemeinsam mit seiner Frau Maria Murnberger auch für die Drehbücher verantwortlich zeichnet, inszenierten Landkrimi neben Hary Prinz und Anna Unterberger auch Christoph Kohlbacher sowie Helmut Köpping, Harald Krassnitzer, Hilde Dalik, Simon Hatzl, Liam Noori und Jaschka Lämmert sowie viele andere. „Steirerwahn“ basiert auf dem gleichnamigen Roman von Claudia Rossbacher und ist eine Koproduktionen der Allegro Film mit der ARD Degeto Film für die ARD und dem ORF mit Unterstützung von FISA+, Fernsehfonds Austria und Cinestyria Filmcommission and Fonds.

„Steirerstich“: ORF-Premiere des 14. Steiermark-Landkrimis am 29. Dezember

Nach einem „Steirerstich“ wird am Montag, dem 29. Dezember, um 20.15 Uhr in einer ORF-1-Premiere sowie bereits 24 Stunden vorab auf ORF ON der Küchenchef eines Wirtshauses, der seine Finger nicht nur in den Koch-, sondern auch in den Geldtöpfen des hausinternen Sparvereins hatte, tot aufgefunden, wenn Anna Unterberger im 14. Steiermark-Film der Reihe ein letztes Mal an der Seite von Hary Prinz die Ermittlungen aufnimmt.

